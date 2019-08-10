2019-08-10T11:43:46+03:00
Общество

Еще два мощных тайфуна движутся в сторону Приморья

Оба в недалеком будущем могут вызвать над краем сильные дожди
Сергей БАЛАНОВ
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Погода над Тихим океаном. Фото: сайт windy.comПогода над Тихим океаном. Фото: сайт windy.com
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Приморье сполна испытало на себе этим летом капризы двух тайфунов – «Данаса» и «Франциско». Но, как и предупреждал главный синоптик, сезон в разгаре и расслабляться не стоит. Еще два мощных тайфуна бушуют сегодня в Тихом океане и вполне могут добраться до Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Девятый по счету, «Лекима», в пятницу вышел в Восточно-Китайское море и теперь смещается в северо-западном направлении с довольно быстрой скоростью. Максимальная скорость ветра в его центре - 48 м/с.

Сегодня он должен выйти к восточному побережью Китая севернее, чем предполагалось ранее. Вихрь развернется на север и, постепенно теряя силу, начнет смещаться вдоль китайского побережья. В начале следующей недели, уже в стадии тропического шторма, вихрь подойдет к Шаньдунскому полуострову, а далее либо, покружив над Желтым морем, постепенно будет заполняться там, либо выйдет на континент. Непосредственного влияния на погоду Приморья этот вихрь не окажет, но может обострить атмосферные фронты. Тогда в конце следующей недели в Приморском крае вероятны интенсивные дожди, обещают синоптики.

Еще один тайфун, который может повлиять на приморскую погоду - «Кроса». Синоптики ждут, что во второй половине недели он подойдет к Японии в районе полуострова Кии. Затем, пройдя над островом Хонсю, выйдет в Японское море. Далее, теряя силу, будет смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении.

Есть, конечно, вариант, то траектория вихря пройдет ближе к Японии и на Приморье влияния не окажет. Но есть и второй вариант, при котором вихрь пройдет недалеко от восточного побережья Приморья и принесет на восток края сильные дожди.

В любом случае, сроки еще слишком большие, чтобы делать точные прогнозы. Мы будем следить за изменениями и передавать все предупреждения, чтобы отдыхающие не повторили, например, горький опыт туристов, проигнорировавших советы спасателей и в итоге застрявших в бухте Ежовая из-за подтопления дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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