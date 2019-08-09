2019-08-09T13:10:06+03:00
Общество

Погода на выходные в Приморском крае: в субботу местами дождь, в воскресенье ливень

На территории всего региона синоптики прогнозируют осадки разной интенсивности
Анастасия ДОРОЖНЯК
Поделиться:
Во Владивостоке в воскресенье возобновятся дождиВо Владивостоке в воскресенье возобновятся дождиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
Изменить размер текста:

В субботу, 10 августа, в течение дня количество осадков в Приморском крае уменьшится, но уже в воскресенье вечером дожди возобновятся. Температура воздуха в выходные дни до +24…+29 градусов, на восточном побережье на 2-3 градуса прохладнее, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В первый день выходных значительная облачность прояснится. Ветер будет дуть с юго-востока, атмосферное давление в пределах нормы. Местами пройдут дожди. Температура воздуха днем от 20 до 29 градусов со знаком плюс. Ночью воздух охладится на 1-4 градуса.

В воскресенье ночью и до обеда осадков на территории Приморья не ожидается. К вечеру в край подойдет новый фронтальный раздел, который повлияет на погоду – дожди возобновятся. Ветер будет дуть с юго-востока. Температура воздуха в воскресенье + 20…+24 градуса выше ноля.

Во Владивостоке в предстоящие выходные преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем до +20…+23 градусов, ночная в пределах от +16 до +19 градусов. В пригородах на 3-5 градусов выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
«Забрали все, и даже морских звезд»: китайцы наведались на морское дно во Владивостоке
За электробусы администрация Владивостока получит кэшбэк
В приморье появится социальная карта для льготников
Летом 2019 года в оздоровительном лагере «Шепалово» отдохнули более 1100 детей
Дорогу в Находке затопили ливни
Лучшего дрифтера определят на чемпионате Asia Pacific DC Primring GP 2019
Прогноз погоды на 9 августа 2019 года во Владивостоке: днем до +22 градусов, дождь
В Приморье построят новые мусорные полигоны за полмиллиарда рублей
Лодки КНДР укрылись от тайфуна в приморском заливе Ольга
Танкер «Триумф» арестовали во Владивостоке из-за многомиллионного долга
Предвестник цунами: сельдяной король впервые приплыл в Приморский край
Жертвы тайфуна «Франциско»: дожди подтопили китайский рынок на Спортивной во Владивостоке
12-летняя приморская художница пройдет стажировку у Юлии Далакян
Тайфун обвалил два дерева во Владивостоке и оставил часть города без электричества
Вожатых из Приморья, спасавших детей в «Холдоми», наградят
Тайфун «Франциско» в Приморье: из-за сильных дождей затопило дороги
Погода в Приморье на 8 августа 2019 года: очень сильные дожди по всему краю
Мужчина пистолетом угрожал школьникам во Владивостоке
Во Владивостоке задумали построить еще один храм
Змея напала на ребенка на острове Рейнеке
Хабаровчанка утонула на Шаморе
Андреевка vs Ливадия: на каких пляжах отдыхают приморцы
Бывший тайфун «Франциско» завтра подтопит некоторые районы Приморья
Лишь в 1 июльский день во Владивостоке не было тумана - синоптики