Погода на выходные в Приморском крае: в субботу местами дождь, в воскресенье ливень

В субботу, 10 августа, в течение дня количество осадков в Приморском крае уменьшится, но уже в воскресенье вечером дожди возобновятся. Температура воздуха в выходные дни до +24…+29 градусов, на восточном побережье на 2-3 градуса прохладнее, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В первый день выходных значительная облачность прояснится. Ветер будет дуть с юго-востока, атмосферное давление в пределах нормы. Местами пройдут дожди. Температура воздуха днем от 20 до 29 градусов со знаком плюс. Ночью воздух охладится на 1-4 градуса.

В воскресенье ночью и до обеда осадков на территории Приморья не ожидается. К вечеру в край подойдет новый фронтальный раздел, который повлияет на погоду – дожди возобновятся. Ветер будет дуть с юго-востока. Температура воздуха в воскресенье + 20…+24 градуса выше ноля.

Во Владивостоке в предстоящие выходные преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем до +20…+23 градусов, ночная в пределах от +16 до +19 градусов. В пригородах на 3-5 градусов выше.