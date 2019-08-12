На Приморье один за другим обрушились тайфуны, которые принесли сильные дожди и ветер. С ударом стихии не справились не только ливневки в крупных городах и населенных пунктах, но и дамба искусственного озера в Дальнереченской районе.

Сооружение не выдержало удара стихии и дало течь. Мощный поток воды хлынул из озера в направлении перегона Эбергард–Губерово. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как прилично разросшийся водоем омывает опоры переезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/725390" frameborder="0"></iframe> Жертвы ливней: в Приморье прорвало дамбу и подмыло ветку Транссиба.

- Еще больше эта дырка стала, - говорит мужчина за кадром и указывает на стену, которую «точит» большая вода.

По информации Дальневосточной железной дороги, из-за прорыва дамбы, 11 августа движение было закрыто по одному пути. Сегодня, 12 августа в 10:24 проезд полностью восстановлен.

- Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. На месте подтопления работает противоразмывной поезд станции Эбергард, - отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

К слову, из-за сильных дождей в Приморье пострадал не только Транссиб, но и несколько населенных пунктов. В селе Губерово и Новостройка подтоплено 300 огородов, один частный (уровень воды: десять сантиметров от пола) и подвалы десяти многоквартирных домов.

- Подготовлен к развёртыванию один пункт временного размещения на 50 мест в средней школе номер 8 села Губерово. В Новостройке откачивают воду и проводятся аварийно-восстановительные работы, - сообщили «КП» в главке МЧС России по Приморью.

По информации синоптиков, циклон уже прекратил влияние на Приморье. Единственное, в северных районах могу пройти незначительные осадки до 12 миллиметров.