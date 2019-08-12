Бегикактигр: Galaxy Vladivostok Marathon поможет амурскому тигру

Участники Galaxy Vladivostok Marathon смогут внести вклад в изучение и сохранение амурского тигра, приняв участие в благотворительной акции #БегиКакТигр. Акцию организуют беговой клуб RunDNSRun и Центр «Амурский тигр».

Чтобы принять в ней участие необходимо сделать пожертвование на выбранную сумму при регистрации на любую дистанцию Galaxy Vladivostok Marathon, перейдя в раздел акции «Беги Как Тигр». Взамен на пожертвование участники получат лимитированную дизайнерскую «тигриную» футболку, которая будет выделять их во время забега.

Все полученные средства направят в особоохраняемые природные территории Приморья: национальный парк «Бикин», Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники.

В 2018 году Galaxy Vladivostok Marathon уже поддержал редких полосатых хищников. Тогда на средства, вырученные с билетов, приобрели фотоловушки для заповедников.

Владивостокский Международный Марафон пройдет во Владивостоке 28 сентября 2019 года в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

Стоит отметить, что на следующий день после марафона 29 сентября атлеты смогут принять участие в крупном городском фестивале – День Тигра. Гвоздь праздника — тигриное шествие: толпа взрослых и детей в полосатых костюмах, с раскрашенными «под тигра» лицами спускаются по Океанскому проспекту к центральной площади города. Тигр — символ Владивостока. Он изображён на гербе города, в центре Владивостока имеются сопка Тигровая и улица Тигровая

Регистрация на марафон открыта.

Справка "КП":

Центр «Амурский тигр» — организация, занимающаяся изучением, сохранением и увеличением популяции амурского тигра в России. Вся деятельность ведется без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр создан в 2013 г. Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина.