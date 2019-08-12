2019-08-12T13:36:27+03:00
Общество

#Бегикактигр: Galaxy Vladivostok Marathon поможет амурскому тигру

Участники марафона смогут внести вклад в изучение и сохранение амурского тигра, приняв участие в благотворительной акции
Поделиться:
Изменить размер текста:

Участники Galaxy Vladivostok Marathon смогут внести вклад в изучение и сохранение амурского тигра, приняв участие в благотворительной акции #БегиКакТигр. Акцию организуют беговой клуб RunDNSRun и Центр «Амурский тигр».

Чтобы принять в ней участие необходимо сделать пожертвование на выбранную сумму при регистрации на любую дистанцию Galaxy Vladivostok Marathon, перейдя в раздел акции «Беги Как Тигр». Взамен на пожертвование участники получат лимитированную дизайнерскую «тигриную» футболку, которая будет выделять их во время забега.

Все полученные средства направят в особоохраняемые природные территории Приморья: национальный парк «Бикин», Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники.

В 2018 году Galaxy Vladivostok Marathon уже поддержал редких полосатых хищников. Тогда на средства, вырученные с билетов, приобрели фотоловушки для заповедников.

Владивостокский Международный Марафон пройдет во Владивостоке 28 сентября 2019 года в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей.

Стоит отметить, что на следующий день после марафона 29 сентября атлеты смогут принять участие в крупном городском фестивале – День Тигра. Гвоздь праздника — тигриное шествие: толпа взрослых и детей в полосатых костюмах, с раскрашенными «под тигра» лицами спускаются по Океанскому проспекту к центральной площади города. Тигр — символ Владивостока. Он изображён на гербе города, в центре Владивостока имеются сопка Тигровая и улица Тигровая

Регистрация на марафон открыта.

Справка "КП":

Центр «Амурский тигр» — организация, занимающаяся изучением, сохранением и увеличением популяции амурского тигра в России. Вся деятельность ведется без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр создан в 2013 г. Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Роженицу с малышом спасли владивостокские врачи
МЧС Приморья: экстренное предупреждение об опасном явлении
Водитель мусоровоза повредил автомобиль, засыпал его отходами и скрылся с места ДТП
Недосмотр родителей: четырехлетняя девочка выпала из окна в Артеме
Новый налог: собственникам недвижимости в Приморье нужно проверить кадастровую стоимость до 20 августа
Загорелся катер на лодочной станции во Владивостоке
Тайфун «Кроса» может разрушить Приморье 16 августа
Ничего святого: рабочие, укравшие медь со стройки собора в центре Владивостока, предстанут пред судом
Спасатели эвакуировали людей, оказавшихся в заточении из-за ливня на пляже Приморья
Погода во Владивостоке на 12 августа 2019 года: днем до +26, дождь
В МЧС рассказали, какие районы Приморья могут уйти под воду
Спасатели из Владивостока эвакуировали с острова мужчину с проблемами сердца
Фермеры Приморского края рассказали о предпочтениях китайских туристов
Житель Приморья пошел на преступление, обокрав бывшего начальника
Сотни жителей Владивостока на неделю останутся без горячей воды
Погода во Владивостоке на 11 августа 2019 года: днем до +20 градусов, небольшой дождь
Водителя лесовоза на трассе в Приморье завалило бревнами
Отдыхавшие на одном из пляжей в Приморье попали в ловушку
Недолго радовались: Золотой мост снова латают
Во Владивостоке жестоко избили посетителя ночного клуба
Жители Приморского края сдали экскаватор на металл
«Забрали все, и даже морских звезд»: китайцы наведались на морское дно во Владивостоке
За электробусы администрация Владивостока получит кэшбэк
В приморье появится социальная карта для льготников
Летом 2019 года в оздоровительном лагере «Шепалово» отдохнули более 1100 детей