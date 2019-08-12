2019-08-12T10:28:20+03:00
Общество

Спустя 7 лет клумбу после Русского моста превратят в дорогу

Предусмотрят даже разворот для автотранспорта
Сергей БАЛАНОВ
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На Русском острове клумбу превращают в дорогуНа Русском острове клумбу превращают в дорогуФото: primorsky.ru
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На въезде на Русский остров сегодня, 12 августа, городские службы меняют схему движения. Ранее автомобилистам приходилось двигаться по круговому маршруту и объезжать клумбу. Теперь же поляну превратят в проезжую часть, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

С самого открытия моста 1 августа 2012 года кольцо на Русском становилось местом ДТП. Зачем его сделали, не понятно. Ответвление в сторону поселка Поспелово было и остается тупиком, только внедорожники накатали там тропу через лес. Если же клумбу задумали как ограничитель скорости, то она работала слишком буквально. С непривычки или по каким-то другим причинам, но водители, то и дело налетали на клумбу, соревнуясь, кто дальше пролетит. Дорожникам постоянно приходилось возвращать бетонный бордюр на место и выравнивать леера вокруг кольца. А однажды автомобиль пожарной службы так спешил на остров, что проехал клумбу насквозь, так и не остановившись. Это курьезное происшествие запечатлели камеры наблюдения.

И вот, спустя 7 лет, ДТП-клумбу наконец-то реконструируют. В городской администрации рассказали, что даже разворот автотранспорта в новой схеме движения предусмотрят.

- Теперь все, кому необходимо ехать прямо, смогут делать это, не двигаясь по круговому движению. Также на данном участке будет предусмотрен разворот автотранспорта», - рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации.

После того как городские службы превратят клумбу в дорогу, после Русского моста установят новые соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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