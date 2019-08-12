2019-08-12T12:31:50+03:00
Происшествия

Во время полета у самолета на Камчатке треснуло лобовое стекло

На борту воздушного судна находилось, по предварительной информации, несколько десятков пассажиров
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Помощь силовиков и спасателей не потребоваласьПомощь силовиков и спасателей не потребоваласьФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Камчатке у пассажирского самолета Ан-26 треснуло лобовое стекло. Инцидент произошел в момент, когда лайнер находился в воздухе, сообщил «Комсомольской правде - Владивосток» источники в экстренных службах региона.

Лобовое стекло пассажирского самолета дало трещину во время полета из села Тиличики в главный аэропорт региона – «Елизово». Время в пути – 2 часа 50 минут.

- На борту самолета находилось около 30 человек. Посадка воздушного судна прошла успешно. Пострадавших нет. Помощь силовиков и спасателей не потребовалась, - отметил собеседник.

По его словам, причины инцидента пока непонятны, разбираться в них авиакомпания будет своими силами.

Судя по онлайн-табло Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского «Елизово», в столицу региона прибыл один самолет из Тиличиков. Рейс PTK-108 АО «Камчатское авиационное предприятие» приземлился в воздушной гавани полуострова в 18:52 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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