2019-08-13T11:56:15+03:00
Происшествия

Синоптики озвучили третью версию траектории движения тайфуна «Кроса» в Приморье

Существует вероятность, что вихрь не приблизится к побережью края
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Синоптики изобразили траекторию движения тайфуна «Кроса». Рисунок предоставлен порталом «Примпогода»Синоптики изобразили траекторию движения тайфуна «Кроса». Рисунок предоставлен порталом «Примпогода»
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Эксперты выдвинули новую версию передвижения тропического шторма «Кроса». Точного маршрута циклона по-прежнему не существует, но синоптики продолжают следить за развитием тайфуна и уточнять данные, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Тропический шторм «Кроса», сегодня, 13 августа находился в максимальной стадии своего развития. Нынешней ночью со скоростью 20 километров в час вихрь должен повернуть на север. После, 15 августа, проливные дожди и ураганные ветра циклона обрушатся на южный архипелаг Японии. На следующий день тайфун выйдет в Японское море.

Над траекторией его дальнейшего передвижения ведут расчеты приморские синоптики. Не так давно гидрометеорологи объявляли несколько версий, по одной из которых вихрь должен был двинуться на север, а затем накрыть Приморский край. В этом случае интенсивные ливни охватили бы большую часть края.

Из-за продолжительных дождей в приморских реках уже давно превышен уровень воды. Где-то и вовсе локально сформировались и интенсивно развиваются паводки. Выход тайфуна на край непременно вызовет наводнения.

По другой версии дожди могут пройти только на востоке Приморья. Поскольку тайфун подойдет к его побережью, но затем развернется и уйдет в Охотское море.

Третья версия, по словам синоптиков, самая благоприятная для приморцев.

- Вихрь непосредственно к побережью не приблизится, а над центральной частью Японского моря повернёт на северо-восток в сторону острова Хоккайдо, - пишут синоптики портала «Припогода».

В настоящее время в Приморском крае сохраняется угроза сильных дождей. И предварительное предупреждение синоптиков актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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