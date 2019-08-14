2019-08-14T05:18:01+03:00
Общество

«Спасибо, что мы не попали на дельфинов»: силовики проверяют машины на въезде на Русский остров

Автомобилисты стоят в пробке на Русском мосту больше двух с половиной часов [фото, видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В 9 часов утра пробка в сторону Русского острова была уже сформированаВ 9 часов утра пробка в сторону Русского острова была уже сформированаФото: Милана СОКОЛ
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«Чего стоим?», «Что происходит?», «Остаемся зимовать» - это те немногие приличные комментарии, которые оставляют люди, стоящие в пробке на Русском мосту. Внушительный затор, по словам тех, кто находится в гуще событий, образовалась из-за того, что машины досматривают сотрудники ФСБ и ГИБДД.

В 9 часов утра пробка в сторону Русского острова была уже сформирована. Чтобы преодолеть мост, у автомобилистов уходит от двух часов. Причиной тому – досмотр машин. К тому же, по словам тех, кто попал в пробку, силовики даже интересуются целью посещения острова.

Вероятно, такая ситуация вызвана масштабными антитеррористическими учениями Фото: Милана СОКОЛ

Вероятно, такая ситуация вызвана масштабными антитеррористическими учениямиФото: Милана СОКОЛ

- Движение затруднено с развязки на Катерной. Чтобы просто въехать на Русский мост, у меня ушло 50 минут. Экипажи расставлены по всему мосту, практически перед всеми заездами. Силовики с утра проверяли каждую машину, причем от документов до багажника, - рассказывает «КП-Владивосток» жительница дальневосточной столицы.

Вероятно, такая ситуация вызвана масштабными антитеррористическими учениями, которые проходят как раз на Русском острове. Проходить они будут с 13 по 16 августа. Также движение затрудняют работы по уборке кругового перекрестка.

Больше всего людей, застрявших на Русском мосту, расстраивает то, что «сгорели» билеты на представление в дельфинариуме. К сожалению, обменять билеты не получится.

- Итак, все опоздали на представление! Обожаю Владивосток! – комментируют стоящие в пробке.

На данный момент силовики проверяют машины выборочно Фото: Милана СОКОЛ

На данный момент силовики проверяют машины выборочноФото: Милана СОКОЛ

На данный момент силовики проверяют машины выборочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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