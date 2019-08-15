В приморских городах и поселках ведется масштабное благоустройство

Сделать российские города комфортнее и удобнее - основная задача национального проекта «Жилье и городская среда». Предполагается, что к концу 2024 года почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития среды обитания. В этом году в Приморье на реализацию нацпроекта направлено почти 650 миллионов федеральных и краевых средств. О том, как меняется облик городов и поселков на территории региона, «Комсомолка» побеседовала с и. о. вице-губернатора края Еленой Пархоменко.

Повысить качество жизни

- Елена Александровна, Приморье уже третий год участвует в федеральной программе «Формирование комфортной среды». Что изменилось с вступлением в национальный проект?

- Задачи стали более комплексными, и их решение направлено на повышение качества жизни приморцев. К примеру, помимо благоустройства общественных и придомовых территорий, в нацпроект входит программа переселения из аварийного жилого фонда. Сейчас в муниципалитетах формируются реестры граждан, чьи дома признаны непригодными для проживания в период 2012-2017 годов. На их обеспечение нормальным жильем заложено шесть миллиардов рублей. Проект предусматривает увеличение объема жилищного строительства. А также кардинальное повышение комфортности городской среды.

- Какие территории края принимают участие в нацпроекте?

- Когда мы только начинали работать по программе формирования комфортной среды, основные усилия были направлены на благоустройство крупных городов края. Но сельские территории также выразили активное желание участвовать в этом. И теперь во всех муниципалитетах, которые подали заявки, ведется эта деятельность. На 2019 год запланирована реконструкция порядка 70 общественных территорий.

- Насколько масштабен предстоящий фронт работ?

- В результате инвентаризации, проведенной в крае, выявлено более 700 общественных пространств, которые в идеале надо привести в порядок. Свыше 10 тысяч дворов также нуждаются в благоустройстве. Задача текущего года - довести число городов с комфортной средой до 30 процентов. А к 2024 году их должно быть не менее 60 %.

- Что это должно дать региону?

Общественные пространства нового формата помогут не просто украсить населенные пункты, а сформируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, откроют новые экономические возможности и помогут горожанам еще больше полюбить свой родной город. И, что немаловажно, комфортная среда - это один из факторов привлечения трудовых ресурсов на территорию Приморского края.

Проекты с изюминкой

- Расскажите, пожалуйста, о самых интересных проектах, которые сейчас реализуются в муниципалитетах?

- Таких немало. Можно отметить Уссурийск, где поставили себе задачу каждый год благоустраивать по большому скверу. В этом году запланированы работы сразу в двух зеленых зонах: в микрорайонах Доброполье и «5-6 километры». Причем это не просто лавочки под сенью деревьев. Скверы будут рассчитаны на разное времяпрепровождение. Будут площадки для тихого отдыха и для активного, где смогут тренироваться велосипедисты и скейтеры. Удачный сквер получился в селе Золотая Долина. Там предусмотрена удобная автопарковка, благодаря этому туда специально приезжают свадьбы из Партизанска и Находки, чтобы пофотографироваться на фоне красивого пейзажа. Мы изначально призываем муниципалитеты отдавать предпочтение проектам с изюминкой. Как, например, сквер в селе Покровка, реконструированный в прошлом году. Скульптура фазана стала новой достопримечательностью Октябрьского района.

- Где еще выполнены планы текущего года по благоустройству общественных пространств?

- Одним из первых объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда» сдан в эксплуатацию парк «Восток» в Арсеньеве. Реконструкция этой общественной территории проведена по выбору горожан. Работы велись в три этапа, начиная с 2017 года. В этом году благоустроена главная аллея - заасфальтированы дорожки, заменены бордюры, уложена брусчатка, установлены скамейки и урны. Парк стал настоящим украшением города, и наша задача - создать такие места отдыха во всех городах и населенных пунктах Приморья. Сданы пешеходные зоны в Ханкайском и Хорольском районах. А вообще сейчас - самый пик реализации программы. В подавляющем большинстве городов и районов идут работы по благоустройству аллей, парков, скверов и дворов.

- Насколько заинтересованно относятся граждане к преображению своих городов и поселков?

- Жители - прямые участники национального проекта. Именно они решают и выбирают, что им нужно отремонтировать в первую очередь, утверждают дизайн-проекты, участвуют вместе с властью в приемке объектов. И это повышает ответственность людей за сохранность благоустроенных территорий. Сейчас порядка девяти процентов жителей Приморья так или иначе вовлечены в процесс. А к 2024 году мы должны повысить этот показатель до 30 процентов. Это очень важно, ведь каждое решение власти стоит денег, и финансовые средства необходимо направлять на то, что действительно нужно людям. Мониторинг общественного мнения ведется постоянно в социальных сетях, кроме того, проводятся социологические опросы. Мы сейчас прорабатываем возможность размещения «пунктов голосования» в МФЦ, в крупных супермаркетах, где горожане смогут заполнить бюллетени с пожеланиями и мнениями о текущем и перспективном благоустройстве.

Уют - в каждый двор

- Елена Александровна, расскажите о благоустройстве придомовых территорий, ведь планы этого года по-настоящему грандиозны.

- В этой работе участвуют 109 городов и поселков. 152 двора предстоит отремонтировать по федеральному проекту. В губернаторскую программу «1000 дворов», которая финансируется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы, вошли 1003 придомовых территории. На ее реализацию в краевом бюджете предусмотрено более миллиарда рублей.

- Наверное, в этой части нацпроекта активность жителей Приморья еще выше?

- Действительно, это так. Я как врио вице-губернатора познакомилась со многими активистами, которые «зажглись» преобразованиями. И их хочется поддерживать. Люди пристально следят за ходом работ. Выкладывают фотографии в социальные сети, присылают мне лично. Там, где ведется благоустройство придомовых территорий, равнодушных нет.

- Всегда ли есть единодушие среди жильцов по части перечня запланированных работ?

- Споры случаются, как без этого. Нередко мы сталкиваемся с тем, что при ремонте дворов между жителями и подрядчиками возникает конфликт - одни просят установить заграждения возле клумб и обочин, мешающие парковке транспорта рядом с ними, другие же, наоборот, заявляют, что теперь им негде парковать машины. Часть жителей настаивает на песочницах и каруселях для малышей, остальные считают, что лучше установить турники и тренажеры. Нужно достигать компромисса. И помочь в этом обязаны управляющие компании и местные власти.

- Как долго прослужат «программные объекты»?

- Это во многом зависит от самих жителей Приморья, которые, я надеюсь, будут бережно относиться к территориям, радикально улучшенным для их комфорта. А что касается качества строительных работ, - проверяется все - технология проведения земельных работ, укладки асфальта, ГОСТы на детские и спортивные площадки. Оплата подрядчику производится только после приемки объекта комиссией. Мало того, все объекты, которые сдаются в крае по нацпроекту и губернаторской программе, имеют минимум трехлетнюю гарантию подрядчика. Это означает, что в течение этого времени недочеты, которые возникли в результате некачественной работы строителей, будут устранены за их счет.