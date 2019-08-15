2019-08-15T08:45:47+03:00
Звезды

«Хоровод дружбы» покажет палитру национальных культур Приморья

Ежегодный фестиваль соберет в пригороде Уссурийска порядка семи тысяч участников и гостей
Елена КРАЙНЕВА
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Фестиваль каждый год собирает самых творческих представителей национальных диаспор. Фото: Елена КРАЙНЕВАФестиваль каждый год собирает самых творческих представителей национальных диаспор. Фото: Елена КРАЙНЕВА
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Жителей края ждут 14 сентября в районе микрорайона «Радужный» Уссурийска. На просторной поляне в 13 часов откроется традиционный фестиваль национальных культур Приморского края «Хоровод дружбы». В выходной день на большом поле в микрорайоне «Радужный» развернется выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, будут организованы тематические и игровые площадки, мастер-классы. Планируется насыщенная концертная программа с участием фольклорных коллективов, а также лотереи, лазерное и огненное шоу.

Изюминкой праздника станет создание «Ковра дружбы». Как рассказали в управлении культуры администрации города, акция «Ковер дружбы» - интересный и яркий проект, который направлен на пропаганду дружеского общения и межнационального культурного обмена. Для участия в мероприятии уже зарегистрировались более 30 детских садов, школ, домов культуры, клубов рукодельниц и других организаций.

- Мастерам предстоит изготовить изделие своими руками в любой технике: вышивка крестом, гладью, лентами, бисером, вязание, гобелен, аппликация на ткани, батик, пэчворк и другое. При создании ковра участники могут применять различные приемы обработки и декора. Главное условие - отображение темы праздника: изделие должно иметь национальный колорит, - пояснили организаторы акции. - На площадке фестиваля работы будут сшиты в единое полотно. «Ковер дружбы» покажут на центральной сцене в финале праздника. А потом передадут в Уссурийский городской музей.

Приморский «Хоровод дружбы» с каждым годом набирает обороты - это представители 20 национальностей, более пяти тысяч туристов. В этом году организаторы мероприятия ожидают около 500 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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