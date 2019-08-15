Зачем китайцам «нашенские» морепродукты: выясняем, когда туристы из Поднебесной превратят воды Приморья в пустыню

Сначала разноцветные осколки с бухты Стеклянная, потом ежи, затем морские звезды, мидии, гребешки, в конечном итоге и раки-богомолы, занесенные в Красную книгу России. Все это стало добычей групп китайских туристов, приехавших в Приморье на отдых. Их поведение вызвало бурю недовольства и критики со стороны жителей региона. Никто до конца не понимал, чем вызвано такое ярое непреодолимое желание опустошить воды от деликатесов, ведь в Поднебесной тоже есть морепродукты, притом более экзотичные. Почему гребешки, устрицы так манят китайцев? Разберемся по порядку.

А У НАС В МОРЯХ РАКИ, А У ВАС?

Несмотря на то, что во многих туристических компаниях, приглашая китайцев в Приморский край, указывают, что регион богат морепродуктами, глупо будет полагать, что это прямая инструкция по применения. Мол, приезжайте в Приморье, ловите гребешков с устрицами, продавайте их на том же пляже и будете счастливы. Разумеется, нет. Но разве поймешь, почему туристы ночью выходят на побережье с фонариками и сачками, чтобы поймать краснокнижных раков-богомолов. Неужели подводный мир и его обитатели единственное, что интересует гостей. Достопримечательности, музеи и театры не в почете?

Приморцы обеспокоены, что вскоре многообразие обитателей вод региона заметно поредеет. А сам край станет в последствии «пустыней».

- Почти все морепродукты, обитающие в водах нашего региона, есть и в Китае. Разница в том, что все они в Поднебесной аквакультурные - то есть, выращенные в искусственных условиях, - рассказывает корреспонденту «КП»-Владивосток» Константин Лутаенко, заместитель директора по международным вопросам, научный руководитель лаборатории систематики института биологии ДВО РАН, кандидат биологических наук. -Коммерческий размер гребешка там – 5 сантиметров, потому что он растет всего пару лет. То ли дело в Приморье, в котором гребешки большие. Да и по вкусу отличаются, ведь в Китае добавляют антибиотики, витамины и прочую химию.

Вот туристов, по мнению специалиста, и привлекает дикая популяцию, в которой и размеры, и вкус, казалось бы, тех же самых продуктов, отличаются.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Так и как бороться с теми, кто ловит ежей, краснокнижных раков, мидий? Вы скажете: «что такого, если мы возьмем немного?». Да ничего. Только вот каждый подумает ровным счетом также. Тогда разница между любительским ловом и промышленным, в критерии объемов, вообще исчезнет.

- Теоретически и туристы, и местные жители имеют право заниматься любительским ловом. Дело просто в том, что запасы Приморья уже не такие большие, как 20-30 лет назад. Рак-богомол занесен в Красную книгу, численность трепанга тоже оставляет желать лучшего, - продолжает Константин Лутаенко. -До того, как открыли бухту Новик, численность беспозвоночных была в разы выше, чем сейчас. И наш браконьерский улов, и туристы тому причина. С 50-60-х годов любительский лов мидий привел к тому, что ее стало мало. Про гребешков, вообще стоит промолчать, потому что их и подавно меньше.

Никого, разумеется, не призываем вступать в конфликт с людьми, вылавливающими морепродукты. Но обратиться в соответствующее ведомство можно. Сохранением водных биологических ресурсов занимается Росрыболовство. Скорее всего, уголовное наказание ждет немногих, если только не вылавливать краснокнижных рыб и ракообразных тоннами. Все же, пусть в надзорном ведомстве знают, что происходит с запасами, которые они обязаны охранять.

КАКИМ БУДЕТ ПРИМОРЬЕ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

Разумеется, самая главная проблема не в том, что китайцы вылавливают морепродукты, а в том, к чему это может привести. Экология вещь очень хрупкая. Человеческое влияние, тем более в таком объеме, может внести необратимые изменения. Думать потом уже будет слишком поздно. Чтобы попросту не пугать жителей Приморья, выясним, действительно ли есть вероятность, что в регионе появится дефицит морепродуктов или все это лишь сказки и страшилки для детей.

- Еще 2 десятка лет и запасы Приморья снова будут подорваны, - говорит Константин. - У меня даже была статья, в которой я предлагал внести на Амурском заливе ограничения по вылову рыб и морепродуктов, определив ее в особую зону. В противном случае Приморье перестанет быть похожим на Приморье. Да оно уже не похоже на него, его фауна поменялась. Что касается Амурского залива, где китайцы ловили раков-богомолов, ее система очень уязвима. Залив хрупкий, потому что частенько загрязняется.Там обитают многие тепловодные рыбы, которых нет нигде больше в России. Почему мы говорим больше о китайцах. Русские просто не охотятся за мелкими ракушками, нас они не интересуют, а китайцы в этом плане неприхотливы.

Очень печально осознавать, что причиной роковых изменений в численности рыб и морепродуктов Приморья, стал человек. Еще одна ложка дегтя, то, что это дело рук туристов. Потому что и так большая часть продукции, производимой в регионе, идет на экспорт. Если даже ученые не исключают, что через 20 лет регион превратиться в пустыню, ситуация, действительно, серьезная. Следующая станция – экологическая катастрофа.