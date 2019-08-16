Новый налог на недвижимость: как его рассчитать и где проверить

С 1 января 2020 года имущественный налог приморцев будет рассчитываться от кадастровой стоимости. Многие собственники объектов капитального строительства со следующего года начнут отдавать в муниципальный бюджет сумму выше прежней, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Уточним, что к объектам капитального строительства относятся: дома, квартиры, парковочные места, гаражи и многое другое. Новая налоговая система регулируется новым краевым законом № 525-КЗ от 5 июля 2019 года.

Прежде налог на собственность рассчитывался по инвентаризационной стоимости. То есть, бралась общая стоимость всех объектов недвижимости и умножалась на коэффицент-дефлятор и налоговую ставку. Первую цифру ежегодно определяло Правительство РФ, а вторую мэрия Владивостока.

Для того чтобы смягчить переход на новую систему налогообложения, власти постепенно внедряют ее в различные субъекты России. Так, еще в 2015 году налог от кадастровой стоимости стал рассчитываться в 25 регионах, среди которых есть и наши соседи – Амурская и Сахалинская область, а два года назад на новую систему исчисления перешел Хабаровский край.

Также городская дума, согласно закону, установила так называемые поправочные коэффициенты. В первый год начисление налога будет умножаться на 0,2, в 2022 - на 04, а на третьем этапе – на 0,6. В течение четырех лет налоговая ставка будет увеличиваться, пока не дойдет до 100%.

Приморцам следует уточнить кадастровую стоимость своей квартиры, ведь, исходя из этой суммы будет рассчитываться налог. Сделать это можно на сайте http://www.primcko.ru в разделе "Онлайн проверка". Там нужно ввести кадастровый номер своей квартиры! Если вы его не знаете и документы не под рукой, можно заказать выписку из Росреестра или воспользоваться хитростью - зайти в интернете на сайт, предлагающий выписки, например https://nedexpert.ru, и по адресу узнать кадастровый номер квартиры. Он будет выглядеть как 25:23:456789:1011 (это просто пример).

По разным причинам, кадастровая оценка может быть больше или меньше, чем вы думаете. Или объект в базе обозначен некорректно. Чтобы не попасть потом на комиссию по оспариванию, внесите корректировки. До 20 августа можно отправить их на почту info@primcko.ru, обратиться в МФЦ или лично в КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» по адресу: Владивосток, проспект Острякова, 49, офис 505.

Обращение должно содержать ФИО, телефон, адрес, кадастровый номер или адрес объекта недвижимости, в отношении которого представляется замечание. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (423) 240-63-96 (добавочный 102 или 131).

Все замечания по кадастровой оценке должны быть фактически обоснованы, то есть, подкреплены соответствующей документацией. Окончательная государственная стоимость объектов будет закреплена в ноябре этого года. Если приморец до этого времени не подаст корректировки в центр, то ему придется уже в конце года обжаловать решение в профильной комиссии, либо обратиться в суд.