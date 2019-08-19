2019-08-19T16:37:00+03:00
Общество

«Это во время ВЭФ?»: киношники показали Владивосток после катастрофы

В пилотной серии проекта «Горизонт» можно увидеть, как горит Золотой мост. Снова [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Владивосток пережил катастрофу в кино. Кадр из трейлера сериала «Горизонт»Владивосток пережил катастрофу в кино. Кадр из трейлера сериала «Горизонт»
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Облако с неизвестным вирусом накрыло Владивосток со стороны Тихого океана. Мир погрузился в хаос, человечество почти полностью вымерло. Лишь 70 человек чудом спаслись, добравшись до военного бункера на Русском острове. Через три года пятеро из них выходят из убежища, чтобы найти еду и лекарства, и видят столицу Дальнего Востока после разрушительной катастрофы…

Нет, мы не сошли с ума. Мы посмотрели трейлер сериала «Горизонт» на ТНТ-PREMIER, местом действия которого создатели выбрали наш любимый Владивосток.

Трейлер сериала Горизонт , снятого во Владивостоке.Смотреть сериал по ссылке https://tnt-premier.ru/show/8685 Горизонт все серии смотреть онлайн без рекламы на ТНТ-PREMIER. Пилотная серия проекта Горизонт , который может получить целый сезон. Опираясь на количество просмотров, оценки и отзывы, мы примем решение станет ли этот пилот следующим эксклюзивным сериалом на ТНТ-PREMIER. Смотри, ставь звездочки, добавляй в Избранное и, может быть, скоро ты увидишь продолжение этой истории о выживших, которые пытаются узнать правду о причинах катастрофы, уничтожившей почти все человечество.

В сети появилась пилотная серия проекта «Горизонт», который может получить целый сезон, если, конечно, пилот понравится зрителям. Вы уже поняли, что речь идет, судя по всему, об постапокалиптическом зомби-боевике с элементами квеста для обаятельных героев, которых свел вместе сценарий. Но как же интересно поглядеть на фантазии киношников относительно недалекого будущего дальневосточной столицы: тут тебе и сломанный Русский мост, и горящий Золотой (такое, кажется, уж было, и вовсе не в кино), и блокпост с кучей штурмовавших его машин на Университетском проспекте, по которому, кстати, скоро поедут гости пятого Восточного экономического форума.

В главной роли снова Илья Маланин, который уже топтал улицы киношного Владивостока в не очень удачном дебюте режиссера Ольги Зуевой «На районе» 2018 года. Правда, в этот раз без Данилы Козловского. В «Горизонте» компанию ему составили Алексей Кравченко и Ирина Старшенбаум, в режиссерском кресле Олег Трофим, снявший в 2017 году спортивную драму «Лед».

Герои бродят по Русскому острову в поисках разгадки. Кадр из трейлера сериала «Горизонт»

Герои бродят по Русскому острову в поисках разгадки. Кадр из трейлера сериала «Горизонт»

Горожане в соцсетях постят кадры трейлера, сопровождая их забавными комментариями о том, что сериал снимали без использования графики, все как есть. Но мы в «КП - Владивосток» считаем, что наш город в кадре хорош в любом виде, даже после катастрофы. Так что таких фильмов и сериалов надо побольше.

Пилотная серия доступна по платной подписке. Увидим ли мы продолжение истории о выживших, которые пытаются узнать правду о причинах катастрофы, уничтожившей почти все человечество, покажет время и количество «лайков».

Университетский проспект сковали киношные пробки. Кадр из трейлера сериала «Горизонт»

Университетский проспект сковали киношные пробки. Кадр из трейлера сериала «Горизонт»

ИСТОЧНИК KP.RU

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