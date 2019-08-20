Миллиарды в монолите: топ-10 самых дорогих зданий в Приморье по оценке государства

Изменение расчета налога на недвижимость физических лиц (подробнее о нем вы можете прочитать в нашем материале) отправило «КП-Владивосток» в путешествие по публичной кадастровой карте, где можно найти стоимость практически всех объектов Приморья. Мы выбрали для вас 10 самых дорогих зданий региона и сейчас о них расскажем, правда, кадастровая стоимость некоторых из них вызывает много вопросов.

Свой рейтинг мы начнем с конца, то есть с самого дешевого объекта из 10 самых дорогих.

ПЕРВЫЙ С КОНЦА

Самым дешевым объектом в списке самых дорогих стал жилой дом номер 30 по улице Чкалова. 14-этажное здание относительно новое (в нашем рейтинге будут участники и постарше) – оно было построено в 2008 году. Ценно здесь то, что из окон квартир открывается вид на море и город, а это дорого стоит. Кадастровая стоимость дома – почти 3,4 миллиарда рублей.

Дом на Чкалова, 30. Фото: Яндекс. Карты

Однокомнатная квартира в доме стоит более пяти миллионов рублей.

ДОРОГА И МОРЕ

На первой линии Некрасовской улицы в 2011 году «вырос» жилой комплекс «Армада». 22 этажа, площадь – почти 34 тысячи квадратных метров, кадастровая стоимость ЖК – более 3,6 миллиарда рублей. Везунчики, которые живут на верхних этажах, могут похвастать прекрасным видом на Некрасовский путепровод и бухту Кирпичного завода.

Жилой комплекс «Армада». Фото: armada-vl

Квартиры в ЖК стоят недешево, однокомнатную можно купить за 15 миллионов рублей.

«ЗОЛОТАЯ» ДЕВЯТИЭТАЖКА

Жилой дом номер 77 на улице Нейбута – странный объект в нашем списке. Ничем не примечательная девятиэтажка – таких во Владивостоке десятки. Дом сдан в 1992 году, его общая площадь – 46569 квадратных метра, а кадастровая стоимость (внимание) почти 3,8 миллиарда рублей.

Дом на Нейбута, 77. Фото: Google maps

К слову, однокомнатная квартира в доме номер 77 на улице Нейбута с видом на точечную застройку и городской рельеф продается за 4,4 миллиона рублей.

ДОРОГАЯ СТАРИНА

Самый старый, но не самый дешевый объект в нашем рейтинге – жилой дом номер 173 на Светланской улице. Кирпичное восьмиэтажное здание было построено в 1969 году. Дом, каких во Владивостоке множество, а из его отличительных особенностей можно отметить расположение на центральной улице города, правда, лишь в районе остановки Гайдамак. Тем не менее, кадастровая стоимость восьмиэтажки – более 3,8 миллиарда рублей.

Дом на Светланской, 173. Фото: Google maps

Двухкомнатная квартира на цокольном этаже дома с видом на дорогу (зато центральную) обойдется в 7,5 миллиона рублей.

СИНИЙ

Пятое место в списке занимает ЖК «Аркада-Хаус», который находится по адресу улица Ильичева, 4. Комплекс легко узнаваем – три синие многоэтажки выбиваются из общего вида - их хорошо заметно с проспекта 100-летия Владивостока. 16 этажей в высоту, площадь - 36429,9 квадратных метра, год постройки – 2007. Государство оценило объект почти в 4,6 миллиарда рублей.

ЖК «Аркада-Хаус». Фото: arcada.com.ru

Двухкомнатную квартиру в ЖК можно купить за 13,5 миллиона рублей, а парковочное место – за два миллиона рублей.

АМУРСКИЙ ЗАЛИВ ПОД БОКОМ

Следующий в нашем рейтинге – жилой комплекс «Адмирал», который, согласно кадастровой карте, стоит более 4,4 миллиарда рублей. Высота дома – 22 этажа, год постройки – 2012. Жители высотки каждый день наслаждаются видами на Амурский залив и любуются городскими пейзажами.

Жилой комплекс «Адмирал». Фото: eskadra-group.ru

Любишь жить в центре и красивые виды, люби и платить. За трехкомнатную квартиру в ЖК придется отдать около 50 миллионов рублей.

УЧАСТНИК ИЗ АРСЕНЬЕВА

В наш рейтинг и сразу на четвертое место ворвался объект из другого города Приморья – Арсеньева. Это обычный жилой дом номер 45 по Октябрьской улице, однако, из всех наших участников его выделяет площадь – более 125,5 тысячи квадратных метров. Гигантский девятиэтажный дом государство оценило в 4,5 миллиарда рублей.

Город Арсеньев, дом на Октябрьской, 15. Фото: Google maps

Купить двухкомнатную квартиру в этом доме можно за 2,3 миллиона рублей.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Единственный нежилой объект в нашем списке – торговый центр «Мега» в Находке с кинотеатром, развлекательными залами и торговыми точками. Занимает ТЦ четыре этажа, а государство оценило его стоимость более чем в 5,1 миллиарда рублей.

Торговый центр «Мега» в Находке. Фото: Яндекс. Карты

МИЛЛИАРДНАЯ «ПАНЕЛЬКА»

И вновь в нашем рейтинге довольно странный участник - обычный панельный дом номер 4 на Шилкинской улице. Десятиэтажку, площадью 59 тысяч квадратных метров, государство оценило в 5,2 миллиарда рублей. Из окон верхних этажей открывается вид на сопку и точечную застройку.

Дом на Шилкинской, 4. Фото: Google maps

Купить трехкомнатную квартиру в панельном доме можно за шесть-семь миллионов рублей.

НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ

Победитель нашего рейтинга – жилой комплекс «Атлантис 2». 29-этажная высотка находится на Тигровой улице. Рядом – набережная Спортивной гавани, а из окон ЖК открывается шикарный вид на Амурский залив, который по вечерам радует жителей дома чарующими морскими закатами. Государство оценило многоэтажку в 6,7 миллиарда рублей.

Жилой комплекс «Атлантис 2». Фото: atlantisvl.ru

Везунчикам, которые каждый день пьют кофе и смотрят на море, пришлось выложить за двухкомнатную квартиру более 10 миллионов рублей.

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