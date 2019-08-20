2019-08-20T09:23:00+03:00
Общество

Дети из цирковых студий Приморского края прошли мастер-класс «Королевского цирка Гии Эрадзе»

Дети участвовали в танцевальных батлах, приобрели навыки жонглирования, общения с разными животными и дрессуры, самые смелые попробовали себя в роли канатоходцев и воздушных гимнастов
Поделиться:
Изменить размер текста:

На манеже Владивостокского цирка Королевский цирк Гии Эрадзе в честь 100-летия цирка в России провел мастер-классы для детей из цирковых студии. Дети участвовали в танцевальных батлах, приобрели навыки жонглирования, общения с разными животными и дрессуры, самые смелые попробовали себя в роли канатоходцев и воздушных гимнастов. Мероприятие во Владивостоке открыло цикл мастер-классов для детей из цирковых студий по всей России, которые планируют провести артисты.

На манеже Владивостокского цирка Продюсерский центр "Королевский цирк" Гии Эрадзе провел мастер-классы для 60 детей из детских цирковых студии. Мероприятие было приурочено к 100-летию государственности российского цирка. Владивосток стал первым городом, где артисты Российского государственной цирковой компании провели встречу с учениками цирковых студий.

Ребята попробовали свои силы в разных жанрах циркового искусства. Мастер-классы состояли из теоретической и практической частей. Участникам встречи рассказали про технику безопасности и про нюансы при работе с разными трюками и номерами на манеже, про работу в воздухе. Детей учили ходить по канату и жонглировать, а самым смелым выпал шанс попробовать себя в роли воздушных гимнастов. Балетмейстеры Королевского цирка устроили с ребятами настоящий танцевальный батл, в котором, конечно же, победила дружба, а дети смогли почувствовать себя артистами Королевского балета.

Мастер-классы проводили артисты Королевского цирка Гии Эрадзе, многократные лауреаты Международных фестивалей и конкурсов циркового искусства.

«Встречи с подрастающим поколением цирковых артистов очень ценны для нас. Нам важно передавать опыт, делиться знаниями и прививать любовь к цирку! Наши шоу синтезируют все жанры циркового искусства: дрессура животных, воздушные гимнасты на полотнах, в люстрах, на цепях, иллюзионные трюки, эквилибр, профессиональный эстрадный балет и многое другое. Мы хотим знакомить детей с новым цирком изнутри и вызывать интерес к профессии у будущих артистов», - комментирует Гия Эрадзе, генеральный директор Продюсерского центра «Королевский цирк.

По окончанию действия в манеже ребятам устроили увлекательную экскурсию в закулисную часть цирка. Дети познакомились с четвероногими артистами, узнали о правилах их содержания, приняли участие в процессе кормления животных.

По окончании мастер-классов, дирекция Владивостокского цирка пригласила детей на чаепитие в компании артистов Королевского цирка.

Это первое мероприятие Продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» в цикле мастер-классов для детей, которые запланированы в разных городах России. Следующий город, где артисты Королевского цирка встретятся с детьми из цирковых студий, - Хабаровск.

О компании:

Королевский цирк Гии Эрадзе - это цирк нового поколения, а каждый спектакль это уникальное зрелищное шоу. Для спектаклей было создано более 2-х тысяч эксклюзивных дорогостоящих костюмов, спроектированы авторские декорации. В шоу участвуют экзотические животные и птицы со всей планеты. В каждой труппе задействовано более 100 артистов, настоящих профессионалов - лучших из лучших в своих жанрах. А неизменным украшением каждой программы остается профессиональный эстрадный балет!

Концепция Продюсерского центра «Королевский цирк» - создание грандиозных проектов, в основе которых лежат массовые зрелищные аттракционы, блоки и номера, объединенные в единое цельное шоу. Уникальное сплетение жанров, где действие одновременно происходит в манеже, воздухе и даже зрительном зале. Сочетание авторской музыки и профессионального сценического света помогает воссоздать атмосферу настоящего праздника. Техническое оснащение спектаклей представляет новейшие разработки из мира светового, звукового, сценического оборудования. Самые разнообразные спец. эффекты, а также специально-спроектированные авторские декорации.

Проекты и артисты Гии Эрадзе являются обладателями самых высоких наград в мире циркового искусства. В копилке призов - Золото V Всемирного фестиваля циркового искусства; титул «Лучший цирковой спектакль года»; «Шоу 21 века»! В шоу работают обладательницы Золотой и Серебряной корон Всероссийского и Международного фестивалей «Принцесса цирка». В январе 2019г. Королевский цирк Гии Эрадзе стал обладателем самой престижной награды в мире цирка – Золотого клоуна Монте-Карло.

Королевский цирк Гии Эрадзе постоянно развивается и совершенствуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Моногорода 2024: нацпроекты": разрабатывая стратегию будущего
В Новокузнецке состоялась стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты». Обсудить участие своих территорий в реализации национальных проектов собрались 250 делегатов из 46 моногородов со всей России
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Новости 24
На месте ликвидированного кольца на Русском острове появятся знаки "Стоп"
В еще одном районе Приморья объявлен карантин из-за африканской чумы
Пенсионерку загрызла собственная собака в Приморье
Начался долгожданный ремонт на Луговой улице во Владивостоке
«Солнечной погоды в Приморье до конца августа ожидать не следует» – главный синоптик края
Жители 70 домов во Владивостоке остались без света, еще 40 без воды
Погода во Владивостоке на 20 августа 2019 года: без осадков, днем до +23 градусов
Появилось видео задержания директора наркоцентра во Владивостоке, в котором унижали пациентов
Телефонные террористы: жительнице Владивостока по 600 раз в день звонят с неизвестных номеров
Энергетики Приморья контролируют состояние энергообъектов в зоне паводка
Баттл хороводов состоится в Приморье
Родился в рубашке: пешехода едва не сбил неуправляемый мусоровоз во Владивостоке
В Большом Камне появился еще один символ города - второй кран «Голиаф»
До сих пор невозможно проехать в 7 муниципалитетов Приморья
Фонд «Восточный Порт» подвёл итоги летнего выездного заседания
Я против! В сети создали петицию в защиту звездного кафе «Штурвал», которое сносят по решению мэрии Владивостока