Посвящение юнармейцев, песни и танцы: жителей Владивостока приглашают на празднование Дня государственного флага

Ежегодно 22 августа страна отмечает важный для России праздник - День государственного флага. Масштабные празднования пройдут в каждом регионе. «Комсомольская правда – Владивосток» вместе с мэрией подготовила для жителей Владивостока программу мероприятий, чтобы вы не пропустили все самое интересное.

А начнутся гулянья в 12 часов в сквере Суханова. Концерт с танцами и песнями подготовили для гостей творческие коллективы из Надеждинского района.

Уже в час дня всех желающих ждут в Адмиральском сквере. Артисты порадует вас яркими танцевальными и вокальными выступлениями. Ответственные за развлекательную часть мероприятия - коллективы из Уссурийского района.

Более того, в 13:00 на набережной Спортивной гавани пройдет оздоровительная акция. Проведут его специалисты Владивостокского диагностического центра. Им, разумеется, можно довериться. Дальше в программе инклюзивный концерт. В мероприятии примет участие Юрий Подзоров - лауреат и дипломант международных и всероссийских конкурсов. Он представит организацию инвалидов-спинальников «Ковчег». Будут и танцы, и хоровые песни под баян. Скучать не придется.

Здесь же уже в 16:00 пройдут выступления по трикингу. Спортсмены покажут отточенные гимнастические движения, технику боевых искусств и современную хореографию.

В амфитеатре с 11 часов начнет работать выставка-продажа. Там можно будет приобрести товары, сделанные воспитанниками детских домов. Свои подделки представят и дети-инвалиды. Любому желающему абсолютно бесплатно сделают аквагрим в цветах государственного флага. Ленточки-триколор будут раздавать на верхней площадке амфитеатра и на центральной площади Владивостока у памятника Борцам за власть Советов с 12.00 до 14.00.

Также в амфитеатре в 15:00 пройдет праздничное посвящение в ряды Юнармии новобранцев. Сразу после церемонии, начнется концерт. Участникам викторин обещают приятные призы. Все время будет работать фото-зона, где можно сделать памятные снимки в народных костюмах на фоне избы. Самовар и гармошка прилагаются. В зоне мастер-классов можно научиться бисероплетению и нанесению аквагрима.

Голодными с праздника не уйдет никто. Гостей будут угощать блинами, выпечкой и горячим чаем.

Всех желающих ждут и в поселке Трудовое, и в селе Береговое в 13:00. Группа «Живая вода» споют излюбленные народные песни. Вместе с ними развлекать гостей праздника будут хоровые коллективы. За развлекательную часть программы в поселке отвечают артисты арт-студии «АванСцена» и участники инструментального проекта Muzikvox.

В пятницу, 23 августа, горожан ждут на праздничном забеге по тропе здоровья, которая расположена вдоль бухты Федорова. Начало в 12:00.

Всех желающих также приглашают стать участниками тематических флешмобов. Они пройдут на площадках около железнодорожного вокзала, возле здания «Серая лошадь», на Корабельной набережной, в Покровском парке и на Русской. Собирают гостей в 12:30.

В 13:00 флешмобы пройдут на Светланской у памятника героям Русско-японской войны, у гостиницы «Экватор», возле театра Горького, у Арки Цесаревича и на Токаревском маяке.

Вишенкой на торте станет мероприятие у памятника Кириллу и Мефодию. Там, на видовой площадке, в 14:30 развернут большой флаг России. В 15:30 такое же событие пройдет на мысе Тобизина.

Праздничные мероприятия продолжатся и на выходные. 24 августа в 13:00 в Адмиральском сквере всех ждут концерт, конкурс тематических рисунков и флешмоб «Триколор».