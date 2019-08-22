2019-08-22T13:49:40+03:00
Общество

Многострадальный Дом книги во Владивостоке лишился «обложки»

Строители снимают леса с фасада будущего торгового центра [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Долгое время нижняя часть фасада Дома книги была прикрыта зеленой защитной «обложкой».Долгое время нижняя часть фасада Дома книги была прикрыта зеленой защитной «обложкой».Фото: Сергей ЛАНИН
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На протяжении нескольких лет в центре Владивостока проходит реконструкция объекта культурного наследия России. Речь идет о Доме книги – первой книжной лавке, которая появилась в центре Приморского края.

Вскоре здесь появится торговый центр. Фото: Сергей ЛАНИН

Вскоре здесь появится торговый центр.Фото: Сергей ЛАНИН

Здание-памятник, которое расположено на Светланской улице, 43, в скором времени превратят в торговый центр. Притом, это абсолютно законно. У нового владельца есть все необходимые разрешения на перемены внешнего и внутреннего видов дома. Их выдал бизнесмену департамент культуры региона. Разумеется, так как здание входит в реестр объектов культурного наследия, его владелец должен соблюдать определенные правила. В частности – охранять объект, представляющий такую ценность.

Дом является объектом культурного наследия России. Фото: Сергей ЛАНИН

Дом является объектом культурного наследия России.Фото: Сергей ЛАНИН

Бизнесмен должен был предоставить властям проектную документацию, чтобы те удостоверились в том, что дом кардинально не изменится. В итоге идея предпринимателя получила положительную оценку и от историко-культурной экспертизы, и от строительной.

Многострадальный Дом книги во Владивостоке лишился «обложки».Сергей ЛАНИН

Долгое время нижняя часть фасада Дома книги была прикрыта зеленой защитной «обложкой». Практически все, что происходило за ней, было скрыто от глаз. Но вот в августе ее сняли, будто приоткрыв завесу будущего торгового центра. Однако об открытии самого торгового центра говорить еще слишком рано.

У бизнесмена, который реконструирует здание, есть все необходимые документы. Все по закону. Фото: Сергей ЛАНИН

У бизнесмена, который реконструирует здание, есть все необходимые документы. Все по закону.Фото: Сергей ЛАНИН

Напомним, что Дом книги – это доходный дом братьев Пьянковых. Построен он был аж в 1904 году по проекту архитектора Ивана Мешкова. В здании располагалась первая книжная лавка в городе и ряд торговых предприятий, которыми владела семья Пьянковых. Свое название Дом книги получил еще в 1922 году. А в 1923 в нем был создан первый во Владивостоке пионерский отряд.

Сейчас же остается только надеяться на то, что объект культурного наследия не утратит свой прежний облик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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