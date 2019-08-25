Автомобилисты вброд преодолевают участок трассы Владивосток-Находка, где накануне смыло автомобиль

Затопленный участок трассы Владивосток-Находка-порт Восточный, где вчера, 24 августа, смыло автомобиль, сегодня автомобилисты преодолевают вброд. Уровень воды здесь стал значительно ниже, но переливы все еще наблюдаются, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Транспортные средства бороздят затопленный участок фото: Ксения Синенко

Как рассказали очевидцы, участок дороги в районе поселка Смоляниново все еще подтоплен, однако проехать здесь уже можно, движение открыто.

Проехать на данном участке могут не только внедорожники, но и легковушки. фото: Ксения Синенко

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей из берегов вышла река Лобога и затопила временный проезд в районе поселка Смоляниново. Движение здесь было перекрыто, однако нашелся один смельчак, который решился преодолеть поток воды и перебраться на другую сторону. Где-то на середине пути транспортное средство снесло потоком и утащило в реку. Самого же водителя авто спасали сотрудники ГИБДД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727910" frameborder="0"></iframe> Движение в районе поселка Смоляниново восстановлено.Автор: Социальные сети

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