2019-08-25T12:36:42+03:00
Общество

Флешмоб и народные гулянья: Приморье отпраздновало День государственного флага России

В честь праздника над зданием администрации Приморского края сменили флаг
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Тематические мероприятия собрали не только взрослых, но и детей. Фото: администрация ВладивостокаТематические мероприятия собрали не только взрослых, но и детей. Фото: администрация Владивостока
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День государственного флага России Приморский край отпраздновал концертами, народными гуляньями и даже флешмобом. В честь праздника руководство региона решило сменить флаг над зданием администрации края, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

И хотя сама памятная дата была в четверг, 22 августа, празднование растянулось на несколько дней. Во всех муниципалитетах региона в честь Дня государственного флага России прошли концерты, народные гулянья, спортивные мероприятия и ярмарки. Не остался в стороне и Владивосток. 22 августа торжественные мероприятия состоялись на набережной Спортивной гавани. Здесь жители и гости столицы ДФО могли принять участие в «Ярмарке добрых дел», сыграть в городки, шахматы и другие игры. В течение всего праздничного дня на набережной давали мастер-классы, работали фотозоны, проходила выставка-продажа сувенирной продукции, сделанной воспитанниками из детских домов и детьми-инвалидами. Своими выступлениями поздравили собравшихся творческие коллективы города.

Продолжились торжественные мероприятия и в субботу 24 августа. В этот день в народные гулянья состоялись сразу на двух районных концертных площадках – на улице Вострецова, 4 возле Сквера ветеранов и в Адмиральском сквере на улице Светланской.

Необычным способом отметить День государственного флага России решили члены Ассоциации водно-моторного спорта «Аква Бро». Аквабайкеры красочной колонной стартовали с водноспортивной станции ЦСКА курсом на остров Елены, прошли вдоль Токаревского маяка, обогнули остров и финишировали в Семеновском ковше Спортивной набережной. Собрал флешмоб около полусотни участников. Уникальное явление смогли наблюдать с берега многочисленные жители и гости Владивостока.

Кстати, не осталась в стороне и администрация Приморского края. В честь праздника над Белым домом было решено сменить флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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