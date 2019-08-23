Рано утром в небольшом городе Елизово на Камчатке местные жители столкнулись с семьей медведей. Четверых хищников увидели рядом с торговыми центрами – это самое проходимое место в городе. Косолапых отогнали в лес, сейчас их судьба неизвестна.

НЕСМЕШНАЯ ШУТКА

Кадры с медведицей, детенышами и молодым Топтыгиным, которые наведались в Елизово, моментально разлетелись по социальным сетям. Видно как напуганные люди убегают от не менее напуганных косолапых. Хищников, судя по всему, в город загнал голод, либо животных что-то напугало, они не смогли моментально сориентироваться и побежали в Елизово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727604" frameborder="0"></iframe> «Вышли за хлебом»: медвежью семью выгнали из города на Камчатке.Предоставлено очевидцами

- Полиция отогнала медведей в лесной массив к реке, дальше хищниками занималось лесное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира региона, - сообщили «КП» в УМВД России по Камчатскому краю.

В социальных сетях пользователи призывают не убивать медведей, если только те не представляют реальную угрозу. Многие считают, что, в частности, наше семейство косолапых заблудилось и было очень напугано. Однако другие справедливо отмечают: так недалеко до беды. От хищника, который находится в стрессовом состоянии, можно ожидать чего угодно.

От хищника, который находится в стрессовом состоянии, можно ожидать чего угодноФото: Предоставлено очевидцами

- В лесу есть нечего, рыбы нет, вот они и пришли в магазин за хлебом, - шутят пользователи в интернете.

НАШЕСТВИЕ

К слову, в этом году люди в разных регионах Дальнего Востока неоднократно встречались с косолапыми. Шутка про то, что в России по улицам ходят медведи, этим летом стала как никогда актуальна. Во всяком случае, для Магаданской и Сахалинской областей, а также Камчатского края. В последнем регионе в этом году уже отстрелили около 62 Топтыгиных, которые представляли угрозу людям.

Что же гонит медведей в города? Здесь однозначного ответа нет. В людские владения косолапые приходят из-за стихийных бедствий (наводнений, лесных пожаров и тому подобное) и нехватки корма. Кроме того, численность всех диких животных регулируется (по крайней мере, должна), чтобы не допустить массового нашествия опасных зверей в город или же предотвратить вспышки опасных заболеваний, например, бешенства.

К нашему случаю отчасти применим последний вариант – популяция медведей на полуострове выросла. В этом году, как рассказали в правительстве региона, квота на отстрел косолапых составляет порядка 2,4 тысячи животных, однако охотники с небольшим энтузиазмом пользуются предоставленным правом – говорят, нет спроса ни на лапы и печень, ни уж тем более на шкуру.

Из-за нашествия медведей на Камчатке все группы оперативного реагирования приведены в состояние повышенной готовности. Они должны реагировать на каждый случай выхода косолапых к людям.

При встрече с медведем необходимо сразу же позвонить по номеру: 112.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.