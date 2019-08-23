2019-08-23T11:03:12+03:00
Общество

Солнце, море, приморский песок: синоптики обещают хорошую погоду 24-25 августа

Выходные дни будут преимущественно без осадков
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке в воскресенье будет жаркоВо Владивостоке в воскресенье будет жаркоФото: Олеся КУВАТОВА
Изменить размер текста:

В выходные дни осадки в Приморском крае должны иссякнуть. И если в субботу незначительные дожди еще пройдут, то воскресный день, по всем прогнозам, будет жарким, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В субботу, 24 августа, высотный вихрь уйдет в Японское море. Из-за него интенсивность дождей уменьшится и воздух прогреется. Фон максимальных температур составит +19…+27 градусов. Из-за вероятности небольшого дождя приморские синоптики советуют жителям на отдыхе все-таки предусмотреть временное укрытие.

В воскресенье дождей не будет! Днем температурный режим будет на уровне предыдущих суток. Атмосферное давление, по словам синоптиков, начнет расти, поэтому установится спокойная погода. Температура ночью незначительно понизится, и станет прохладнее.

Погода во Владивостоке в выходные дни также улучшится. В субботу утром и в обеденное время может пройти небольшой дождь. При этом солнце все же не обделит жителей вниманием. Воскресенье будет солнечным и без осадков. Минимальная температура воздуха - 15…18 градусов выше ноля, максимальная - 20…24 градуса со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Догнать Европу и перегнать Америку
После того, как 2 марта 2010 года Генеральная Ассамблея ООН по инициативе России объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению БДД», стало понятно, что проблема смертности на дорогах шагнула далеко за границы отдельных государств
Новости 24
В ходе плановых учений пожарные АО «Восточный Порт» продемонстрировали высокий класс
Уголовка из-за 9 тысяч рублей: банкомат завис и выдал приморцу чужие деньги
Стало известно, кто выступит на центральной площади на День тигра
Администрация Приморья закупает судно за 100 миллионов рублей
Дорожники перекроют съезд с Золотого моста
Тюремный срок до трех лет: приморец хотел продать шкуру дальневосточного леопарда
Погода во Владивостоке на 23 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +21 градуса
Приморец поджег собутыльника, избил его ногами, а затем угрожал расправой свидетельнице
Жителей Владивостока приглашают на выставку «Мадонны» Сандро Боттичелли
Аналитики: самые дорогие отели России во Владивостоке
Вместе с продавцом, проработавшим в бутике Владивостока один день, пропали и 100 тысяч рублей
Поиски подростка в Приморье завершены
Британскую гранату времен Гражданской войны нашли во дворе дома во Владивостоке
Молодожены сэкономили на тортах, и свадьба закончилась массовой госпитализацией
Во Владивостоке жильцы дома объявили войну соседу, сбрасывающему в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью
Завершились поиски дедушки и внучки в Приморье
Погода во Владивостоке на 22 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +20 градусов
Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока
Мужчина из Средней Азии хотел изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке
Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье
Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке
Приморцы стали больше денег тратить в магазинах и кафе
Уже три дня ищут подростка в Приморье
Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам всегда застрахована
ЧП на производстве: рабочего насмерть задавил ящик со стеклом
Оценочные комиссии выяснят, какой ущерб нанес тайфун «Кроса» инфраструктуре Приморья
Акваторию у причалов АО «Восточный Порт» облюбовал белобокий дельфин