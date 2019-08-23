Солнце, море, приморский песок: синоптики обещают хорошую погоду 24-25 августа

В выходные дни осадки в Приморском крае должны иссякнуть. И если в субботу незначительные дожди еще пройдут, то воскресный день, по всем прогнозам, будет жарким, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

В субботу, 24 августа, высотный вихрь уйдет в Японское море. Из-за него интенсивность дождей уменьшится и воздух прогреется. Фон максимальных температур составит +19…+27 градусов. Из-за вероятности небольшого дождя приморские синоптики советуют жителям на отдыхе все-таки предусмотреть временное укрытие.

В воскресенье дождей не будет! Днем температурный режим будет на уровне предыдущих суток. Атмосферное давление, по словам синоптиков, начнет расти, поэтому установится спокойная погода. Температура ночью незначительно понизится, и станет прохладнее.

Погода во Владивостоке в выходные дни также улучшится. В субботу утром и в обеденное время может пройти небольшой дождь. При этом солнце все же не обделит жителей вниманием. Воскресенье будет солнечным и без осадков. Минимальная температура воздуха - 15…18 градусов выше ноля, максимальная - 20…24 градуса со знаком плюс.