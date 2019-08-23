2019-08-23T12:40:11+03:00
Дом. Семья

Дружелюбный, но близко не подпускает: во Владивостоке по улице гуляет попугай

Экзотическая птица цепляется лапками за провода и взлетает на ветви невысоких деревьев
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
По Владивостоку гуляет попугай. Фото: Тимур БалакиревПо Владивостоку гуляет попугай. Фото: Тимур Балакирев
Изменить размер текста:

Экзотический попугай прогуливался во Владивостоке сегодня днем, 23 августа. Птица садилась на низкие ветви деревьев, цеплялась лапками за провода на фасаде домов и улетала от людей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Попугай Ара находился в районе между Нейбута 41 и огромным гаражно-строительным кооперативом. Свидетелем необычной картины стал приморец, который и поделился с редакцией «КП – Владивосток» своими фото- и видеоматериалами.

Дорогой попугает без хозяев летает во Владивостоке. Видео: Тимур Балакирев.! другой источник

В ролике можно увидеть, как попугай облюбовал уличный провод одного из городских зданий. Корреспондент предположил, что возможно птица старалась забраться на место повыше, для того чтобы не попасться в руки людей. Однако Тимур, очевидец произошедшего, рассказал, что попугай был не из пугливых.

Попугай сидит на приморской березе. Фото: Тимур Балакирев

Попугай сидит на приморской березе. Фото: Тимур Балакирев

- Раза в 4 крупнее волнистого. Не сильно пугливый, но ближе полтора-двух метров не подпускал, - рассказал Тимур Балакирев.

Мужчина дал клич о найденной птице в социальных сетях.

- Если кто-то потерял, идите, приманивайте... Птичку жалко!

В комментариях под постом можно увидеть даже способы того, как забрать дорогого попугая к себе домой.

- Его можно приманить кормом для крупных птиц и накинуть накидку, - пишет Алина Шарафетдинова.

Напомним, что в последнее время в окрестности Приморья регулярно заходят необычные животные и рыбы. Так, зверь, похожий на косулю без рогов, но с клыками кабарги, отметился на небольшом пятачке на самом юго-западе Приморья. А буквально за неделю до этого огромную двухметровую рыбу поймали за хвост у берегов Славянки. Последняя, рыба-ремень или по-другому сельдяной король, в Японии считается, чуть ли не демоном. По древним поверьям, если сельдевой король появляется у поверхности, то стоит ожидать приближения землетрясений и цунами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Только не полиция!» Почему в центре реабилитации, где отравили животных, не хотят расследования
Сотрудники центра «Феникс» в Калуге уверяют, что информацию о массовом отравлении животных сильно преувеличили местные журналисты, и теперь над питомцами нависла реальная угроза
Щенячий патруль: Как миниатюрные служебные собаки МВД ищут бомбы в номерах президентов и королей
Покорить короля Испании во время осмотра его люкса, обескуражить пса Джорджа Буша-младшего и унюхать бомбу на Олимпиаде - все это по их лохматому плечу [фото, видео]
Новости 24
В ходе плановых учений пожарные АО «Восточный Порт» продемонстрировали высокий класс
Уголовка из-за 9 тысяч рублей: банкомат завис и выдал приморцу чужие деньги
Стало известно, кто выступит на центральной площади на День тигра
Администрация Приморья закупает судно за 100 миллионов рублей
Дорожники перекроют съезд с Золотого моста
Тюремный срок до трех лет: приморец хотел продать шкуру дальневосточного леопарда
Погода во Владивостоке на 23 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +21 градуса
Приморец поджег собутыльника, избил его ногами, а затем угрожал расправой свидетельнице
Жителей Владивостока приглашают на выставку «Мадонны» Сандро Боттичелли
Аналитики: самые дорогие отели России во Владивостоке
Вместе с продавцом, проработавшим в бутике Владивостока один день, пропали и 100 тысяч рублей
Поиски подростка в Приморье завершены
Британскую гранату времен Гражданской войны нашли во дворе дома во Владивостоке
Молодожены сэкономили на тортах, и свадьба закончилась массовой госпитализацией
Во Владивостоке жильцы дома объявили войну соседу, сбрасывающему в мусоропровод пакеты с желтой жидкостью
Завершились поиски дедушки и внучки в Приморье
Погода во Владивостоке на 22 августа 2019 года: небольшой дождь, температура воздуха до +20 градусов
Ливни затопили подземный переход в центре Владивостока
Мужчина из Средней Азии хотел изнасиловать пьяную женщину во Владивостоке
Волонтеры помогли устранить последствия паводка в селе в Приморье
Война на парковке: парню прокололи колеса и разбили боковые стекла из-за места на стоянке
Приморцы стали больше денег тратить в магазинах и кафе
Уже три дня ищут подростка в Приморье
Ответственность энергокомпании за ущерб третьим лицам всегда застрахована
ЧП на производстве: рабочего насмерть задавил ящик со стеклом
Оценочные комиссии выяснят, какой ущерб нанес тайфун «Кроса» инфраструктуре Приморья
Акваторию у причалов АО «Восточный Порт» облюбовал белобокий дельфин