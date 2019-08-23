Дружелюбный, но близко не подпускает: во Владивостоке по улице гуляет попугай

Экзотический попугай прогуливался во Владивостоке сегодня днем, 23 августа. Птица садилась на низкие ветви деревьев, цеплялась лапками за провода на фасаде домов и улетала от людей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Попугай Ара находился в районе между Нейбута 41 и огромным гаражно-строительным кооперативом. Свидетелем необычной картины стал приморец, который и поделился с редакцией «КП – Владивосток» своими фото- и видеоматериалами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/727649" frameborder="0"></iframe> Дорогой попугает без хозяев летает во Владивостоке. Видео: Тимур Балакирев.! другой источник

В ролике можно увидеть, как попугай облюбовал уличный провод одного из городских зданий. Корреспондент предположил, что возможно птица старалась забраться на место повыше, для того чтобы не попасться в руки людей. Однако Тимур, очевидец произошедшего, рассказал, что попугай был не из пугливых.

Попугай сидит на приморской березе. Фото: Тимур Балакирев

- Раза в 4 крупнее волнистого. Не сильно пугливый, но ближе полтора-двух метров не подпускал, - рассказал Тимур Балакирев.

Мужчина дал клич о найденной птице в социальных сетях.

- Если кто-то потерял, идите, приманивайте... Птичку жалко!

В комментариях под постом можно увидеть даже способы того, как забрать дорогого попугая к себе домой.

- Его можно приманить кормом для крупных птиц и накинуть накидку, - пишет Алина Шарафетдинова.

Напомним, что в последнее время в окрестности Приморья регулярно заходят необычные животные и рыбы. Так, зверь, похожий на косулю без рогов, но с клыками кабарги, отметился на небольшом пятачке на самом юго-западе Приморья. А буквально за неделю до этого огромную двухметровую рыбу поймали за хвост у берегов Славянки. Последняя, рыба-ремень или по-другому сельдяной король, в Японии считается, чуть ли не демоном. По древним поверьям, если сельдевой король появляется у поверхности, то стоит ожидать приближения землетрясений и цунами.