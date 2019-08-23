Деревья во Владивостоке поглотили дорожные знаки. Фото
Что бы там ни говорили, Владивосток - зеленый город, в котором много деревьев. Порой даже слишком, скажут автомобилисты, которые каждое лето сталкиваются с одной специфической бедой - кроны деревьев поглощают дорожные знаки, и ездить надо порой просто по памяти.
Примеров, когда "исчезновение" знаков становится действительно проблемой, по городу много. В районе Южно-Уральской улицы сразу несколько перекрестков лишились знаков приоритета.
Попробуйте найти знак и определить, что на нем написаноФото: Сергей БАЛАНОВ
Южно-Уральская улица, знак видно только с обратной стороныФото: Сергей БАЛАНОВ
Выхода два - вспоминать, как проходит главная дорога, или подъезжать к знаку максимально близко и вглядываться в кроны деревьев.
Перекресток Южно-Уральской и НевскойФото: Сергей БАЛАНОВ
А ведь в районе Столетия многие ученики автошкол накатывают свои первые километры. Привыкая, что дороги - место непредсказуемое.
Учебный автомобиль замер у перекрестка, не понимая, кто на главнойФото: Сергей БАЛАНОВ
В листву попрятались и знаки "Пешеходный переход", остается надеяться на стертые местами "зебры".
Где-то тут спрятался еще один знакФото: Сергей БАЛАНОВ
Этот знак приоритета на Невской улице видят только пешеходыФото: Сергей БАЛАНОВ
Знак спрятался за столб и за деревоФото: Сергей БАЛАНОВ
Даже информационные таблички с названиями улиц попрятались в кроны деревьев. Как узнать, какую улицу пересекаешь, если заехал сюда впервые и нет навигатора?
Перекресток Невской и ИльичеваФото: Сергей БАЛАНОВ
Информационный щит тоже спрятался в кронахФото: Сергей БАЛАНОВ
Тут знаки видно, но все ли?Фото: Сергей БАЛАНОВ
Такая ситуация не только на периферии. Вот центр города, Светланский переулок. Знаки видны, но только с обратной стороны.
Какие знаки установлены на перекрестке Светланской улицы и одноименного переулка?Фото: Сергей БАЛАНОВ
Можно догадаться, если смотреть с обратной стороныФото: Сергей БАЛАНОВ
Как рассказали в мэрии города, работа по обрезке деревьев, которые закрывают дорожные знаки, ведется систематически все лето.
- Сейчас перед началом учебного года уделяем особенное внимание улицам в районе школ и детских садов. Но и другие улицы тоже приводим в порядок, - пообещали в мэрии.
Знаки спрятались в крону деревьев в центре ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
Все указанные в заметке адреса корреспонденты "КП - Владивосток" отправили специалистам горадминистрации. Так что есть надежда, что вскоре ситуация тут изменится.
Спрятанный знак на Светланском переулкеФото: Сергей БАЛАНОВ
Знак видно не с той стороныФото: Сергей БАЛАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU