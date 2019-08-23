Деревья во Владивостоке поглотили дорожные знаки. Фото

Что бы там ни говорили, Владивосток - зеленый город, в котором много деревьев. Порой даже слишком, скажут автомобилисты, которые каждое лето сталкиваются с одной специфической бедой - кроны деревьев поглощают дорожные знаки, и ездить надо порой просто по памяти.

Примеров, когда "исчезновение" знаков становится действительно проблемой, по городу много. В районе Южно-Уральской улицы сразу несколько перекрестков лишились знаков приоритета.

Попробуйте найти знак и определить, что на нем написаноФото: Сергей БАЛАНОВ

Южно-Уральская улица, знак видно только с обратной стороныФото: Сергей БАЛАНОВ

Выхода два - вспоминать, как проходит главная дорога, или подъезжать к знаку максимально близко и вглядываться в кроны деревьев.

Перекресток Южно-Уральской и НевскойФото: Сергей БАЛАНОВ

А ведь в районе Столетия многие ученики автошкол накатывают свои первые километры. Привыкая, что дороги - место непредсказуемое.

Учебный автомобиль замер у перекрестка, не понимая, кто на главнойФото: Сергей БАЛАНОВ

В листву попрятались и знаки "Пешеходный переход", остается надеяться на стертые местами "зебры".

Где-то тут спрятался еще один знакФото: Сергей БАЛАНОВ

Этот знак приоритета на Невской улице видят только пешеходыФото: Сергей БАЛАНОВ

Знак спрятался за столб и за деревоФото: Сергей БАЛАНОВ

Даже информационные таблички с названиями улиц попрятались в кроны деревьев. Как узнать, какую улицу пересекаешь, если заехал сюда впервые и нет навигатора?

Перекресток Невской и ИльичеваФото: Сергей БАЛАНОВ

Информационный щит тоже спрятался в кронахФото: Сергей БАЛАНОВ

Тут знаки видно, но все ли?Фото: Сергей БАЛАНОВ

Такая ситуация не только на периферии. Вот центр города, Светланский переулок. Знаки видны, но только с обратной стороны.

Какие знаки установлены на перекрестке Светланской улицы и одноименного переулка?Фото: Сергей БАЛАНОВ

Можно догадаться, если смотреть с обратной стороныФото: Сергей БАЛАНОВ

Как рассказали в мэрии города, работа по обрезке деревьев, которые закрывают дорожные знаки, ведется систематически все лето.

- Сейчас перед началом учебного года уделяем особенное внимание улицам в районе школ и детских садов. Но и другие улицы тоже приводим в порядок, - пообещали в мэрии.

Знаки спрятались в крону деревьев в центре ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ

Все указанные в заметке адреса корреспонденты "КП - Владивосток" отправили специалистам горадминистрации. Так что есть надежда, что вскоре ситуация тут изменится.

Спрятанный знак на Светланском переулкеФото: Сергей БАЛАНОВ