Фестиваль короткометражных фильмов во Владивостоке собрал тысячи зрителей

Всемирный фестиваль уличного кино прошел по всей планете 10 и 11 августа. В том числе и во Владивостоке. Гости мероприятия в столице Дальнего Востока посмотрели 10 работ российских режиссеров, прошедших серьезный отбор. Для краевого центра мероприятие особо значимо:

- Инициатива такого фестиваля принадлежит команде молодых ребят из Владивостока. И это повод для особой гордости, ведь родившийся в Приморье проект с каждым годом расширяет свою географию и вовлекает в свои ряды все большее количество людей. Министерство культуры признало его как самый успешный некоммерческий проект страны, - отметила заместитель директора департамента культуры Приморского края Анна Гоголева.

Впервые фестиваль во Владивостоке прошел в 2014 году. И прошел он именно здесь, в амфитеатре на Спортивной набережной. А теперь он объединяет 72 региона страны и более миллиона зрителей и участников. Наш «киносеанс» под открытым небом стал самым массовым уличным кинофестивалем в мире.

«Краткость - сестра таланта»

В субботу, 10 августа, жители и гости Владивостока увидели лучшие короткометражные фильмы молодых российских режиссеров. Конкурсный сеанс нон-стоп прошел в амфитеатре на Спортивной набережной. Перед показами кино для гостей фестиваля выступили приморские команды: музыкальная группа «Декаданс» и мастера огненного шоу «Джарбис».

- Все фильмы конкурсной программы российского производства. В них снимались Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие актеры. В воскресенье зрители смогли увидеть внеконкурсную программу, часть ее составили фильмы - победители прошлых лет, - рассказала менеджер проектов кинокомиссии Приморского края Александра Лазарева.

Длительность каждой ленты не превышала 20 минут. А вся программа была емкой, наполненной эмоциями и оригинальными сценарными ходами. И этих фильмов нет в открытом доступе. Так что зрители сделали для себя немало открытий в современном киноискусстве.

- В конце сеансов зрители голосовали светом фонариков. И у нас определилось три победителя - три финалиста по Владивостоку. Это фильмы «Болванка», «Гармония» и «Электрический ток». В конце всех показов в сентябре будет собрана информация по всем городам, по всем площадкам, и будут определены три победителя, и главный победитель получит денежный приз, - пояснила Александра Лазарева.

Шанс на признание

Уличный формат фестиваля - это не просто площадка, где бесплатно показывают кино, это место, где перед начинающими режиссерами открываются перспективы большого будущего. Благодаря конкурсу работы молодых и талантливых кинематографистов в считаные дни становятся предметом обсуждения и оценки огромного числа людей. Режиссеры-участники получают доступ к известным российским продюсерам и режиссерам, повышают свой профессиональный уровень в образовательных программах фестиваля, получают поддержку в съемке и продвижение на кинорынок новых лент.

Каждый год в адрес оргкомитета приходит 600-800 работ молодых российских авторов. Конкурсная программа отбирается по всей стране при участии экспертов ведущих российских киноакадемий и утверждается попечительским советом фестиваля в составе вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского и Юрия Быкова, председателя правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергея Сельянова и других представителей киноиндустрии.

- В 2019 мы отсмотрели более 1000 короткометражных фильмов со всей страны, чтобы выбрать 10 лучших. Это по-настоящему народная подборка - яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная. За шесть лет фестиваль охватил всю страну - для нас это лучший показатель качества программы, - комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков.

Характерно, что во многих городах фестиваль становится поводом для диалога между различными городскими сообществами, предпринимательской средой и властью, которые иногда благодаря именно этим кинороликам начинают понимать, что волнует молодое поколение. И часто результатом становится появление новых культурных и творческих проектов, продвижение талантливых молодых сограждан, которым уже есть что сказать.

«Важнейшее из искусств»

Конечно, современные реалии чаще склоняют поклонников синематографа к просмотру сериалов, не вставая с диванов. И даже шедевры мирового кино доступны на домашнем компьютере. Но тем не менее - это же в какой-то степени суррогат по сравнению с присутствием в кинозале, где зрители одновременно затаивают дыхание во время остросюжетных моментов на экране, где присутствует сопереживание «киношной» любви и страданиям, где хочется поддержать героя и возникает негодование в адрес негодяйских персонажей. А еще хорошие фильмы направляют на волну светлых эмоций и размышлений о жизни.

Все это предстоит жителям Приморья, которые примут участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Во Владивостоке мероприятие состоится 24 августа в амфитеатре набережной Спортивной гавани. Начало в 20.30. Зрителям покажут три фильма, которые были отобраны на всероссийском голосовании, это «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Также в культурных учреждениях города для владивостокцев и гостей приморской столицы пройдут лекции по истории кино, творческие встречи, викторины, мастер-классы и другие мероприятия.

Справка

Фестиваль уличного кино во Владивостоке прошел при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Приморья и Владивостока, соорганизатором выступила краевая кинокомиссия. Этот проект был лично поддержан главами 46 городов, звездами кино и телевидения. Партнерами фестиваля стали Общественная палата РФ, Фонд развития моногородов, ведущие киношколы страны.

Конкретно!

О чем фильмы, которые будут показаны в «Ночь кино»?

В художественной ленте «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина повествование идет о военной операции НАТО против Союзной Республики Югославии 1999 года. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1999 году в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией. Впервые в нашем кинематографе рассказывается об этих событиях. В фильме смешаны и хроника, и мелодрама, и военный боевик. Героический блокбастер собрал в кадре впечатляющий международный актерский ансамбль - от Гоши Куценко до легендарного Гойко Митича. В съемках также принял участие всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

Фильм «Домовой» Евгения Бедарева погружает в мир тайн и загадок. В Москве есть необычный Дом, в котором странная квартира, где еще надолго не задержался ни один жилец, преподносит самые неожиданные сюрпризы. А дело в том, что на жилплощади обосновался хранитель очага, который уже давно обиделся на весь род человеческий и сделает все вообразимые гадости, только бы остаться одному в злополучной квартире.

Сюжет киноленты «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» режиссера Ильи Куликова разворачивается за считаные дни до Нового года. Отдел полиции «Барвиха Северное» переживает не лучшие дни, оказавшись под угрозой расформирования. Один из сотрудников по имени Гриша Измайлов изобретает рискованный план по спасению родного отдела. Он не придумал ничего лучше, чем ограбить банк, тем самым дав своим коллегам операм во главе с начальником Яковлевым шанс легко раскрыть это дело и сохранить отделение от закрытия. Но по всем известному закону подлости, даже в самый хорошо рассчитанный план может вмешаться нечто непредвиденное.