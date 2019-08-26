Путь от фаната Брюса Ли до воина: охранник порта во Владивостоке стал единственным на Дальнем Востоке обладателем 3 дана по боевому искусству

«Разум твердый, как алмаз». Кажется, что эта заповедь не может быть хоть каким-то образом связана со спортом. Но это лишь заблуждение. Так переводится буддийская философская система, которая легла в основу техники cериндзи-кэмпо. Это вид боевого искусства. Он включает в себя систему самозащиты, духовного самосовершенствования и физического воспитания. Направление относительно новое для мира и для России в частности.

Сериндзи-кэмпо создал в 1947 году мастер Со Досин. С тех пор направление развивалось стремительно лишь в конце 90-х, но потом ушло в тень. На его смену пришли смешанный единоборства, бокс и киокушинкай-каратэ. Тем не менее есть те, кто продолжил развивать cериндзи-кэмпо. Среди них Александр Новиков. Отец двух детей не так давно стал единственным на Дальнем Востоке обладателем 3 дана по этому направлению. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» выясняла, что такое cериндзи-кэмпо, как он пришел к нему и почему спустя десятки лет интерес к этому виду спорта не пропал.

КУМИРОМ БЫЛ БРЮС ЛИ

Оказалось, что началось все еще 24 года назад. Тогда практически каждый второй был фанатом Брюса Ли и Джеки Чана. Они и задавали тренд на такие виды боевых искусств. К тому же, в те годы было много тематической литературы, пропагандирующей здоровый образ жизни и куль спорта. Вот Александра и затянуло. Да так затянуло, что до сих пор не отпускает.

- Начал заниматься я давно, с 1995 года. Тогда я служил в силовых структурах – работал в спецназе ГУ ФСИН, - рассказывает Александр Новиков. - Там у нас был инструктор по спорту, который впоследствии познакомил меня с моим будущим тренером. Сначала занимались в рамках наших уроков, улучшая уровень своей физической подготовки. Вот тогда я и проникся, резко захотелось двигаться дальше, глаза горели, да и до сих пор не потухли. Сериндзи-кэмпо есть в девяти городах России, в Казахстане, Киргизии и Иране. Это система очень популярна в Японии. Принципиальная разница - в технике, динамике и самих движениях.

По словам Александра, в каратэ более прямолинейная техника, которая предполагает проникающие удары. Сериндзи-кэмпо включает в себя и жесткую технику «гохо» - удары, защиту, контратаки, и мягкую технику, «дзюхо» - освобождения от захватов, броски, удержания, и «сэйхо» - работа по биологически активным точкам. Несмотря на то, что сам Александр пришел к этому виду подготовленным, как говорит он сам, рукопашным боем. «Вышел на улицу с палкой, подрался с кем-то, вот тебе и рукопашный бой» - шутит Александр. На самом деле заниматься идут и абсолютно не подготовленные. Как говорится, научим с нуля.

УВЛЕЧЕННОСТЬ, КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ

Разумеется, чтобы заниматься какой-либо деятельностью, нужно быть заинтересованным. Чтобы заниматься на протяжении десятков лет - нужно быть увлеченным.

- Если ты не увлечен, то через несколько лет, у каждого этот период свой, ты забросишь тренировки. Но, если ты чувствуешь, что это твое, постоянно будешь стремиться добиваться все новых и новых целей, - продолжает Александр. - «Достигнуть вершины», как говорят во всех фильмах, нельзя, всегда будет к чему стремиться, даже если вы думаете, что уперлись головой в потолок.

Так Александр не только нашел свой вид спорта, но и развивается в нем уже на протяжении почти 25 лет. Российское сериндзи-кэмпо началось как раз со Владивостока в начале 90-х годов. Благодаря международному обмену опытом на Дальнем Востоке узнали про этот вид спорта. С тех пор Александра и не отпускает.

Сначала он просто занимался в школе. Вспоминает, что было время, когда ему просто не на ком было отрабатывать парную технику. Приходилось просить помощи у знакомых рукопашников. Прошло время и Александр начал преподавать. Получил сначала коричневый пояс, останавливаться на достигнутом он не стал. Пошел дальше. Смеется, что пока его друзья брали отпуск и ехали отдыхать, он ездил, чтобы получать новые знания и сдавать экзамены по сериндзи-кэмпо.

3 ДАН = 600 ПРИЕМОВ

Усердие и труд вскоре принесли свои плоды. Во время службы Отчизне приморец получил черный пояс. Затем понял, что хочет добиться большего, но с такой работой это было просто невозможно. Уволился и пошел трудиться в порту в должности охранника. И вот не так давно Александр стал единственным обладателем третьего дана по сериндзи-кэмпо на Дальнем Востоке. Обладать третьим данном – значит знать 600 приемов.

- Ездил на соревнования по эмбо в Швецию. Там собственно все и случилось, - продолжает Александр. - Третий дан в других школах означает уже очень серьезный показатель. Но именно в сериндзи-кэмпо 3 дан говорит о том, что ты изучил базовую технику. Всего здесь девять данов. Девятый был только у основателя направления, к сожалению, он уже умер. В России сериндзи-кэмпо занимаются человек 600, из них у 50 есть высокие степени мастерства по этому виду спорта.

Александр признается, что к такому успеху он стремился. Ничего не давалось легко и просто. В сухом остатке сейчас Александр – не только единственный обладатель третьего дана по сериндзи-кэмпо на ДВ, но и единственный, кто ее преподает. Работает он не только со взрослыми, но и с детьми. Да что уж говорить – сына он также приучил к этому виду спорта.

В ТЕМУ

Разумеется, как и во многих восточных искусствах, здесь есть своя философия и свое видение мира. Понятия боевого искусства более широкое, чем можно представить. Это жизненный путь. К сожалению, сейчас многие школы поддались процессу коммерциализации и работают исключительно для того, чтобы выступать на соревнованиях, забывая о важных догмах.

Шесть принципов cериндзи-кэмпо:

1. Единство силы и духа.

2. Единство силы и любви.

3. Побеждай жесткостью мягкость и мягкостью жесткость.

4. Защита первична, атака вторична.

5. Преимущество парной техники.

6. Не причини вреда партнеру.

И одно из самых важный правил -полжизни себе, полжизни другому.