1 сентября в Пушкинском театре ДВФУ пройдет концерт шедевров камерной музыки

Пушкинский театр ДВФУ открывает новый творческий сезон концертом шедевров камерной музыки. Публике будут представлены сразу два квартета, в составе которых – лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Концерт продолжает музыкальные традиции Пушкинского театра ДВФУ. Напомним, именно здесь 1 сентября 1909 года состоялось открытие Владивостокского отделения Русского музыкального общества. Тогда в газете «Дальний Восток» это событие было оценено как начало «новой музыкальной эры целого края».

Сегодня Пушкинский театр ДВФУ продолжает просветительскую деятельность и готовит в новом сезоне ряд музыкальных и лекторских проектов, призванных не только познакомить жителей и гостей Владивостока с мировым художественным наследием, но и представить многогранные творческие, интеллектуальные и научные возможности Дальневосточного федерального университета.

Концерт откроет Струнный квартет №3 Вольфганг Амадея Моцарта, написанный венским классиком в возрасте 16 (!) лет в ходе путешествия по Италии. Среди множества камерных ансамблей композитора выделяются именно струнные квартеты. Особое место в его творчестве занимают сочинения этой формы, посвященные старшему коллеге Й. Гайдну.

Имя Сергея Рахманинова у публики, прежде всего, ассоциируется с фортепианной музыкой и романсами. Во многом это справедливо. В отличие от своих учителей – Аренского, Танеева и ряда более молодых композиторов конца XIX-начала XX века – Рахманинов не проявлял большого интереса к жанру камерного инструментального ансамбля. Написанный им в 1889 году неоконченный струнный квартет №1 является примером добротной, красиво и выразительно звучащей работой периода обучения в Московской консерватории. Однако в этом изящном и красочном сочинении с интересными моментами пиццикато и тремоло без труда можно заметить влияние музыки Чайковского в первой части (Романс) и композиторов Могучей кучки (Бородина и Балакирева) в скерцо.

В завершении первого отделения будут представлены четыре пьесы для струнного квартета одного из крупнейших представителей романтизма Феликса Мендельсона. В известной степени эти произведения являют собой не только образец красоты и мелодичности, но и отражают события жизни их автора, связаны с близкими ему людьми.

Во втором отделении прозвучит струнный квартет No3 B-dur И. Брамса. Первым рецензентом сочинения стала блистательная пианистка и многолетний друг Брамса Клара Шуман. В ответном письме она отзывалась о квартете с восторгом: «Не знаю, что мне больше нравится – нежные звуки альта в третьей части или чарующая тема и ее украшения в четвертой». Очевидно, что эти эмоции суждено пережить и слушателям концерта в Пушкинском театре ДВФУ. А между тем, сам композитор охарактеризовал этот опус как «большой и ужасно трудный», назвав два предыдущих квартета «маленькими и жалобными». Трудно заподозрить Брамса в серьезности этого высказывания. Все его три струнных квартета сопоставимы и по масштабу, и по значимости, однако си-бемоль-мажорный квартет превосходит своих предшественников в воплощении и передачи светлых и радостных чувств, веселья и юмора.

Завершит концерт струнный квартет №7 Дмитрия Шостаковича. Созданное в 1960 году, это произведение знаменует начало нового взгляда Шостаковича на квартетный жанр. Можно сказать, что впоследствии этот жанр становится едва ли не самым главным для композитора.

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