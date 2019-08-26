«С берега посмотрим!»: жители Владивостока обомлели от стоимости экскурсии на паруснике «Надежда»

30 августа всех желающих приглашают на первую трехчасовую экскурсию на паруснике «Надежда». За это время организаторы обещают красивый закат, потрясающие виды на море и фуршет. Кроме того, мероприятие включает в себя ознакомление с бытом и жизнью курсантов. Здорово, не правда ли? Максимально приятное времяпровождение в последние дни лета.

Все бы ничего, если не знать, насколько придется раскошелиться, чтобы позволить себе такое удовольствие. Оказалось, что экскурсия обойдется в 6 500 рублей для взрослых и 5 800 рублей для детей до 12 лет. Дорого это или нет – решать не нам, однако, это вызвало резонанс среди пользователей сети.

Мероприятие намечено на 30 августа. Тогда и станет ясно, кто себе может позволить такое удовольствие.Фото: Сергей ЛАНИН

Они разделились на два лагеря: одни посчитали, что экскурсия за такую цену рассчитана исключительно на туристов, местные же, по их мнению, не станут отдавать такие баснословные деньги за морскую прогулку. Другие, напротив, уверены, что стоимость экскурсии на таком паруснике – адекватна. Последние, разумеется, уступают по количеству.

«Цена с космоса взята? Семья из трех человек отдаст почти 20 тысяч рублей, и за что??? Лучше катер арендовать!»

«4 года назад были на «Надежде». Спасибо огромное за незабываемые впечатления! Действительно, здорово! Постараюсь с вами в сентябре быть».

«Такие деньги... А если семья из четырех человек? Так и скажите, что на азиатов рассчитываете! А русские что ж? С берега посмотрят!»

«Дороже, чем на самолете».

«Наверное, на фуршете икра черная заморская, икра красная, крабы, устрицы, гребешок, не меньше».

А как считаете вы - отдать за морскую прогулку для всей семьи на паруснике 20 тысяч рублей - это дорого или нет?Фото: Сергей ЛАНИН

Это лишь часть комментариев, которая появилась под постом про экскурсию на «Надежде» в одной из социальных сетей. Остается только дождаться дня «х», чтобы понять, действительно ли такое времяпровождение рассчитано на туристов, или же есть приморцы, которые легко заплатят такую сумму, чтобы насладиться морской прогулкой.

СПРАВКА «КП»

Парусник «Надежда» - учебный трехмачтовый корабль. Порт прописки – Владивосток. На воду он был спущен 28 мая 1991 года. Длина судна – больше 109 метров, ширина – 14 метров. Площадь трех парусов – 2771 квадратных метров.