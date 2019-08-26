И снова вплавь: в Приморье готовятся к очередным мощным ливням

Не успели многие жители Приморья подсчитать убытки, принесенные тайфунами и ливнями, как в регион нагрянут очередные дожди. Капризная небесная канцелярия, по прогнозам синоптиков, покажет свой характер уже завтра, 27 августа. Службы жизнеобеспечения Приморья готовятся к новому удару стихии.

Солнечные дни, которыми август радовал жителей Приморья, можно пересчитать по пальцам одной руки. Большую часть последнего месяца лета шли дожди различной интенсивности, причем в некоторые дни в разных районах региона выпадало более 50 миллиметров осадков за 12 часов.

По словам синоптиков, на подавляющей территории Приморья уже выпало от 120 до 310 процентов месячной нормы осадков. Предстоящие дожди, которые захватят регион и соседний Китай в период с 27 по 31 августа, лишь усугубят ситуацию.

- В Приморье ожидаются дожди, местами сильные с количеством от 15 до 45 миллиметров за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы, – сообщили синоптики Примгидромета.

В пресс-службе администрация Приморского края отметили, что из-за продолжительных дождей в регионе сохраняется период повышенной водности. Это значит, что осадки могут привести к подъемам уровня воды в реках. При ливнях возможны затопления пойм рек, подтопления низин.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- в период непогоды настоятельно рекомендуется не покидать пределы населенных пунктов и отложить поездки на отдых;

- если существует угроза подтопления необходимо составить перечень личных вещей и документов, которые вам понадобятся в случае эвакуации;

- рюкзак для эвакуации лучше подготовить заранее. В него необходимо уложить документы, теплые вещи, зарядные устройства, лекарства, фонарик, запас продуктов и воды на два дня;

- в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей лучше заранее создать уплотнения. Вентиляционные отверстия лучше закрыть;

- в районе вашего дома рекомендуется очистить водосбросные канавы;

- из подвалов необходимо убрать вещи и продовольствие;

- ценные вещи, технику, мебель (по возможности) поднять как можно выше;

- животных и птиц необходимо вывести из подтапливаемых помещений в безопасное место;

- в случае эвакуации следует отключить дом от электричества и газа;

- окна и двери первого этажа лучше не только закрыть, но и забить досками

- главное - не поддаваться панике, рекомендуется следовать советам спасателей.

В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону: 112.

Фото и видео последствий разгула стихии присылайте нам в WhatsApp +79240001003.