Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP перенесли на 2020 год

Рекордное количество технических сложностей у фаворитов гонки помешало проведению чемпионата Asia Pacific DC Primring GP. Организаторы решили, что провести соревнования без них будет нечестным по отношению к зрителям и спортсменам.

Многочисленные аварии ТОПовых пилотов на соревнованиях по дрифту помешали проведению в Приморье чемпионата Asia Pacific DC Primring GP. В результате, организаторы посчитали нечестным по отношению к зрителям проведение в края чемпионата более низкого уровня и перенесли мероприятие на следующий 2020 год.

Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP должен был объединить на одной «сцене» лучших пилотов из России, Японии, Китая, Гонконга и Таиланда. Однако в августе многие ранее заявившиеся на Чемпионат пилоты попали в серьезные аварии во время крупных соревнований по дрифту как на российской, так и японской стороне.

Как отмечают организаторы Asia Pacific Primring GP, в технических видах спорта такое бывает - каждый год кто-то из приглашённых пилотов не может посетить мероприятие из-за технических причин. Однако в этом году количество тех. нокаутов ТОПовых пилотов перешагнуло рекордную отметку за все 6 лет проведения чемпионата.

- Это технический вид спорта и такое бывает. От технического схода не застрахован ни один, даже самый опытный пилот, - рассказал руководитель ТРК «Приморское Кольцо» Леонид Копылов. – Мы с этой проблемой сталкиваемся каждый год, кто-то из долгожданных пилотов не приезжает, но это не сказывалось на уровне мероприятия. И, несмотря на то, что календари чемпионатов в России и Японии были собраны так, чтобы дать возможность пилотам поучаствовать в нашем событии, времени на устранение серьёзных «неожиданностей» у спортсменов было мало.

Организаторы отмечают, что Чемпионат Asia Pacific DC Primring GP по-прежнему интересен не только зрителям, но и пилотам. Даже оставшиеся без болидов спортсмены готовы были приехать во Владивосток как гости, зрители, а некоторые до последнего момента пытались арендовать спортивную машину в Приморье.

- За пять лет проведения в Приморье крупнейших в России международных соревнований по дрифту, мы всегда держали марку и показывали зрителю лучших пилотов с мировыми именами, красивые и зрелищные заезды, - рассказал Леонид Копылов – Но так вышло, что этот год выдался «траматичным» для многих пилотов, а значит и мы уже не можем показать зрителю первоклассный дрифт. Взвесив все «за» и «против» оргкомитет решил, что будет нечестно проводить мероприятие не дотягивающее до уровня, к которому мы все привыкли и с огромным сожалением приняли решение перенести чемпионат на следующий год».

Отметим, все, кто уже успел приобрести билеты на чемпионат Asia Pacific DC Primring GP получат возврат средств. Для этого необходимо обратиться в кассы, в которых были куплены билеты.

Дрифт в этом году не заканчивается. Уже 31 августа на Примринге состоится финал RDS Восток!