«Сказавшие, что это фотошоп – а вам слабо?»: блогер из Приморья утерла нос Губерниеву и Малахову, записав видео-доказательство

Несколько дней назад в эфир вышла очередная программа «Привет Андрей!», на которой звезды обсуждали самые главные новости уходящего лета. Среди гостей - именитые звезды: певицы Валерия, Натали, балерина Анастасия Волочкова, телеведущий Дмитрий Губерниев, экс-участница группы «Блестящие» Ольга Орлова и другие.

Практически на последних минутах выпуска речь зашла об экстремальном видео Тимати, которое моментально стало популярным в сети. На нем артист в банном халате катается на доске, а в руках у него чашечка кофе. Просмотры и лайки не заставили себя долго ждать. Следом пользователи интернета стали записывать пародии на ролик. Среди них оказалась известный блогер Вита Носова из Приморья. Однако, по мнению, подписчиков и других сторонних наблюдателей, у нее получилось даже лучше, чем у Тимати.

Видео Виты на передаче также не обошли стороной. Но вот у большинства из столичной элиты закрались сомнения, и они решили, что все это дело рук не самой Виты, а фотошопа.

«В общем, нас опять обманули, Андрей! Это халтура и сплошной обман», - прокомментировал Дмитрий Губерниев.

«Нет, ну, это уже какая-то фигня», - высказалась Анастасия Волочкова.

Примечательно, что ведущий программы Андрей Малахов и вовсе подумал, что на двух кадрах разные девушки, а не одна Вита.

Однако популярный блогер не стала спускать все с рук и опубликовала новое видео. Доказательство того, что звезды заблуждаются.

«Ну, все, уважаемый Андрей Малахов! Вот вам второй ролик! Надеюсь, теперь в своих программах вы не будете называть меня фотошопщицей!» - так подписала публикацию с новым видео Вита Носова.

В конце поста она обратилась к Волочковой, Губерниеву и Орловой: «сказавшие, что я – фигня и фотошоп – а вам слабо?

Удалось ли девушке защитить себя – судите сами. Думаем, по кадрам видео и так все понятно. Ходить на каблуках – сложное мероприятие, а стоять на каблуках на доске в отрытом море – целое искусство.

А вот слабо – сказал Губерниев и оставил под постом с новым видео Виты комментарий: «Извините за реакцию, я не знал всей правды! Вы – молодец и крутая девчонка! И мне так слабо». Не зазорно было признать свою ошибку и самому ведущему программы. Андрей Малахов извинился перед блогером также публично - на своей личной странице в сторис. Посмотрим, последует ли такому примеру белокурая укротительница шпагатов.