2019-08-27T08:37:48+03:00
Общество

Жить красиво можно и нужно: ЖК «ФРЕГАТ 2» открыл шоурум совместно с «Леруа Мерлен»

Оценить качество отделки в реальном интерьере могут будущие жители современного жилого комплекса
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Необычный шоурум открылся в строящемся жилом комплексе «Фрегат 2» на Нейбута, 17, во Владивостоке. Застройщик предлагает удобный дополнительный сервис для владивостокцев, помогая быстро и качественно решить интерьерный вопрос. Посетить уникальную квартиру будет полезно тем, кто уже является счастливым обладателем квадратных метров в новом жилом комплексе, а также тем, кто только задумывается о покупке недвижимости. Увидеть, потрогать, ощутить качество материалов и задать все интересующие вопросы специалистам настоящие и будущие клиенты могут по предварительной договоренности. Корреспондент «КП»-Владивосток» побывал в шоуруме и оценил проделанную работу.

Строительством ЖК «Фрегат 2» занимается «Жилкапинвест», обладатель звания «Надёжный застройщик – 2018», на счету которого ряд успешных проектов и сданных домов. Для удобства своих клиентов компания открыла демоэтажи и шоурумы, которые позволяют покупателям посмотреть планировку и оценить качество отделки в реальном интерьере. Застройщик сотрудничает с несколькими крупными фирмами в сфере строительства и ремонта, в число которых вошел и ретейлер «ЛеруаМерлен».

Новый партнер готов предложить своевременное оформление интерьера по приемлемым ценам. Для демонстрации качества продукции совместно с именитой французской компанией, уже полюбившейся приморцам, был оформлен интерьер в одной из квартир новостройки. Стоит отметить, что во время работ использовались исключительно материалы от «ЛеруаМерлен», начиная от черновой отделки, заканчивая мебелью и комплектующими. Благодаря открывшемуся шоуруму, гости могут подчерпнуть идеи, выбрать понравившиеся стройматериалы и в целом спланировать бюджет будущего ремонта.

Посетить полезную квартиру можно по предварительной договоренности. Запись на просмотр ведется по телефону: 8 (423) 202-54-61.

Квалифицированные специалисты «Жилкапинвеста» готовы провести подробную экскурсию для гостей, а также проконсультировать клиентов по поводу покупки жилья. Учитывая повышенный спрос на квартиры «под ключ», застройщикв том числе предлагает к приобретению помещения с высококачественным ремонтом. Желающим увидеть интересные дизайнерские решения от «ЛеруаМерлен», а также мечтающим самостоятельно разработать дизайн стоит непременно заглянуть в ЖК «Фрегат 2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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