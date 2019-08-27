Павильон Приморского края после ВЭФ превратят в интернет-кафе или библиотеку

Олег Кожемяко 26 августа проверил строительство павильона Приморского края на выставке «Улица Дальнего Востока». Там же, на Русском острове губернатор пообщался с журналистами и рассказал, что в этот раз объект хотят использовать не только во время форума, но и после него. Павильон могут переформатировать под потребности студентов, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Строительство павильона Приморского края планируют завершить к 31 августа.

Павильон Приморского края в этом году будет в форме морской раковины. Лейтмотив объекта – «Приморье – центр притяжения». Организаторы хотят представить не только инвестиционные проекты, но и показать результаты для жителей: сколько рабочих мест получило Приморье, как за счет налогов наполняется бюджет. Поэтому внутри павильона будет работать интерактивная карта значимых проектов - это судостроительный комплекс «Звезда», завод по производству двигателей «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», завод минеральных удобрений в Находке и многие другие.

Павильон Приморского края будет в форме ракушкиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В павильоне презентуют туристические достопримечательности региона. Гости и участники форума смогут с помощью технологий попутешествовать по краю на воздушном шаре. Они посетят пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан и национальный парк «Земля леопарда».

Также на территории павильона будет работать стойка центра «Мой бизнес». Его консультанты расскажут о преференциях, действующих в регионе. Более того, на сенсорной панели можно будет оставить заявку на открытие бизнеса. По окончанию форума всем начинающим предпринимателям перезвонят специалисты, они помогут реализовать задумку.

Олег Кожемяко рассказал, что павильон Приморского края будет многофункциональнымФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

При общении с журналистами Олег Кожемяко рассказал, что павильон будет многофункциональным, его можно будет использовать и после Восточного экономического форума.

- Я считаю правильным, затратив средства на строительство объекта, использовать его и в дальнейшем. Проведем опрос среди студентов, узнаем, что им важнее, чтобы было здесь – интернет-кафе, библиотека или зона для общения. Переформатируем под их потребность и, возможно, отдадим в аренду, или для какой-то молодежной организации, чтобы он приносил пользу, – подчеркнул губернатор.

Павильон Сахалина в прошлом году стал лучшим. Его строительство проходило под руководством Олега Кожемяко. В этом году губернатор снова нацелен на победу, только уже для Приморского края.

Стройка павильона должна завершится к 31 августаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Как хозяева форума, мы должны быть на высоте и задавать тренд всем остальным субъектам. Безусловно, это конкуренция. Это как раз работа технической команды: и архитекторов, и дизайнеров, и строителей. Павильон располагает достаточно серьезной конструкцией, что позволяет, к примеру, на крыше выдерживать большое количество людей. Все будет зависеть от наполнения и программы. Мы, конечно же, будем бороться за победу, ведь у нас есть все основания к этому, - рассказал Олег Кожемяко.

Во время осмотра павильона губернатора окружили не только журналисты, но и прохожие граждане. Так, случайным образом Олег Кожемяко приметил в толпе девушку с собакой породы сиба-ину.

Губернатор отвлекся от важного разговора и спросил у хозяйки пса: «Кусается?» - ответ был отрицательный. Глава края поманил собаку по кличке Лео к себе. Собака мгновенно откликнулась и оказалась около дружелюбного человека. Разве же пес знал, какую высокую должность этот человек занимает? Может, если бы и знал, то не запачкал бы лапками костюм губернатора. При этом глава Приморья даже внимания не обратил на одежду. Продолжал гладить счастливого Лео по мордочке.

Губернатор Приморья гладит собакуФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Хозяйка сиба-ину Мария Бородина - известный в городе фотограф. Сейчас девушка в отпуске, вот и вышла прогуляться по набережной вместе со своим питомцем Лео.

Олег Николаевич поделился с Марией и окружающими, что у него на днях ощенилась собака акита-ину.

- Шесть щенков родила, - с улыбкой произнес губернатор. Мария спросила у него, будет ли он их раздавать. Глава края ответил, что как только чуть подрастут, через месяц где-то, то да. Начнет раздавать.

Олег Кожемяко встретил Сибу-ину на набережной ДВФУФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Напомним, что Олег Кожемяко частенько дарит приморцам породистых щенков. Об этом он выкладывает пост в своем Инстаграме. В соцсети под записью жители оставляют комментарии. Затем губернатор лично выбирает новых хозяев своим щенкам.