2019-08-27T06:57:37+03:00
Здоровье

Андрей Геннадьевич Григоренко: «Клиника лазерной хирургии доктора «Григоренко»

Хирург высшей категории, флеболог. Участник номинации «Доктор года - 2019»
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Андрей Геннадьевич Григоренко, хирург высшей категории, флеболог, 40-лет работает в практической хирургии. Осуществляет сложные и уникальные операции. Имеет патент на лечение по изобретению по лечению хирургических ран. Опубликовал более 60 трудов по различным аспектам хирургии. Является основателем и ведущим хирургом-флебологом «Клиники лазерной хирургии доктора Григоренко»

Андрей Геннадьевич Григоренко.

Дорогие друзья, уважаемые пациенты!

Современная медицина позволяет совершенно по-новому рассматривать лечение варикозной болезни! Мы достигаем отличных и стойких результатов с помощью малоинвазивной флебологии. Без операции в стационаре, без скальпеля, рубцов, общего наркоза, без длительной реабилитации... О таком даже мечтать не могли 30 лет назад, когда флебология, как самостоятельное медицинское направление только формировалось в России.

Современные подходы - это не операции скальпелем вслепую. Специальный внутривенный лазер под непрерывным контролем на мониторе компьютера! Нежелательные последствия сведены к практическому минимуму самой методикой! Конечно, все заявленные создателями методики несомненные преимущества в полной мере работают только в руках опытных специалистов.

Дорогие мои, лечитесь вовремя, берегите себя! Крепкого Вам здоровья и благополучия!

Искренне Ваш, Григоренко А.Г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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