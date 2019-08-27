Пока большая часть жителей Приморья жалуется на тропический циклон, который обрушил на регион грозовые ливни, другая - выбирает жить в кайф. Да – дождь, да – лето, не похожее на лето. Но разве это повод расстраиваться? Если ты стопроцентный оптимист и считаешь, что у природы нет плохой погоды, то ты узнаешь себя на этом видеоролике. Оно сейчас активно распространяется в сети, заряжая пользователей позитивными эмоциями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="354" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/728292" frameborder="0"></iframe> Когда твой душ – стихия: житель Приморья устроил голый перфоманс под тропическим ливнем.Социальные сети

На кадрах видно, как мужчина средних лет появляется из-за угла многоквартирного жилого дома тотально нагим и демонстрирует соседям, как нужно экономить на коммунальных ресурсах. Готовая инструкция по применению. Герой видео встает на место, куда стекает вся дождевая воды, и начинает мыться. Без геля для душа и мочалки – к чему все эти предрассудки, когда ты всецело отдаешься природе.

Лайфхак, конечно, сносный, вот только не всем он подходит. Многие раскритиковали мужчину, посчитав, что подобный поступок в таком возрасте неуместен. Но, будем честными, что таких было немного.

Большинство посмеялись над видео и предположили, что приморец так борется с ценами на коммунальные ресурсы и экономит на цивилизованном душе. В общем, мужчина приобрел как единомышленников, так и завистников. Но какое жителю региона дело до зевак, когда он сам от своего перфоманса получил максимальное удовольствие.

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