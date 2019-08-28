2019-08-28T08:47:14+03:00
Общество

Гостиницы на Орлиной сопке могут пойти под снос

В ходе проверки выяснилось, что три здания на Орлиной сопке имеют признаки самовольной реконструкции
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Три гостиницы на Орлиной сопке могут пойти под снос.Три гостиницы на Орлиной сопке могут пойти под снос.Фото: vlc.ru
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Три гостиницы на Орлиной сопке могут пойти под снос. В ходе проверки в домах № 11 и 11/1 по улице Полонского, а также в доме № 11 по Державина имеются признаки самовольной реконструкции без каких-либо подтверждающих документов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Нарушения были выявлены в ходе осмотра улиц Полонского и Державина. Напомним, здесь планируется строительство объектов Фонда проектов социального культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Сотрудники управления градостроительства и архитектуры обследовали на указанных улицах 26 различных объектов – зданий, индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, большая часть из которых законна и имеет все правоустанавливающие документы. В основном это небольшие частные дома прошлого века постройки.

Однако у трех объектах были выявлены признаки самовольной реконструкции. Это четырехэтажное здание гостиницы на 55 номеров, а также четырехэтажное и пятиэтажное здания гостиниц, которые на момент проведения проверки были закрыты. Все эти здания в соответствии с действующим законодательством могут пойти под снос. Однако их судьба пока еще не решена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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