Три гостиницы на Орлиной сопке могут пойти под снос. В ходе проверки в домах № 11 и 11/1 по улице Полонского, а также в доме № 11 по Державина имеются признаки самовольной реконструкции без каких-либо подтверждающих документов, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Нарушения были выявлены в ходе осмотра улиц Полонского и Державина. Напомним, здесь планируется строительство объектов Фонда проектов социального культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Сотрудники управления градостроительства и архитектуры обследовали на указанных улицах 26 различных объектов – зданий, индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, большая часть из которых законна и имеет все правоустанавливающие документы. В основном это небольшие частные дома прошлого века постройки.

Однако у трех объектах были выявлены признаки самовольной реконструкции. Это четырехэтажное здание гостиницы на 55 номеров, а также четырехэтажное и пятиэтажное здания гостиниц, которые на момент проведения проверки были закрыты. Все эти здания в соответствии с действующим законодательством могут пойти под снос. Однако их судьба пока еще не решена.