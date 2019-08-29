День российского флага отметили в Приморье

В четверг, 22 августа, во всех регионах страны отметили День официального символа России - государственного флага. В Приморье программа праздника была рассчитана на три дня, и каждый желающий смог принять участие в различных мероприятиях.

- Флаг - это основной символ государства. Он олицетворяет благородство, честность, смелость, многовековую историю и богатейшие традиции страны. Каждый день Приморье одним из первых в России поднимает российский флаг, без этого символа патриотизма не обходится ни одно важное мероприятие в нашем крае. Очень важно, чтобы вы уважительно относились к государственной символике. В этом заключается любовь к своему народу, его истории, традициям и память о тех, кто защищал наше государство, - подчеркнул губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с представителями центра молодежных инициатив «Эврика» города Находки, которая состоялась в памятный день.

Народные гулянья

Насыщенным разнообразными событиями стал государственный праздник в столице Дальнего Востока. В течение всего дня для жителей и гостей приморской столицы проходили концерты, мастер-классы, викторины и другие мероприятия. Народ активно участвовал в «Ярмарке добрых дел» на Спортивной набережной, где проходила выставка-продажа сувенирной продукции, сделанной воспитанниками из детских домов и детьми-инвалидами. На набережной давали мастер-классы, работали фотозоны. Особой популярностью пользовалась площадка аквагрима, где можно было бесплатно украсить себя рисунком в цветах государственного флага России.

Праздничные мероприятия прошли и в других районах Владивостока. В сквере им. Суханова с концертно-развлекательной программой выступили творческие коллективы Надеждинского района, а в Адмиральском сквере - Уссурийского городского округа. Торжества в честь Дня государственного флага также состоялись в поселке Трудовое и селе Береговое.

От Владивостока до «окраин»

Государственный праздник отметили во всех муниципалитетах Приморья. Так, в Дальнереченске прошла эффектная акция, посвященная 350-летию российского флага. В этот день юнармейцы приняли присягу на центральной площади и с гордостью пронесли по городу огромный триколор.

В Находке официальная часть мероприятия сменилась театрализованным представлением «Наша гордость - Российский флаг!». Яркую концертную программу подготовили лучшие творческие объединения муниципальных учреждений.

Торжественный концерт, посвященный Дню государственного флага РФ, прошел в селе Хороль. В Пограничном районе ветераны и молодежь, одетые в цвета триколора, устроили флешмоб, затем по улицам поселка с автопробегом проследовали автомобили и мотоциклы.

В Хасанском районе состоялась акция «Триколор - наша гордость и слава». Волонтеры раздавали прохожим информационные листовки и дарили на память трехцветные ленточки. Патриотические мероприятия прошли и на других территориях края.

А в это время

Флешмоб на аквабайках в честь Дня флага устроили в Приморье. Массовая акция собрала на акватории Амурского залива во Владивостоке около полусотни участников. Красочная колонна стартовала с водноспортивной станции ЦСКА на остров Елены, прошла вдоль Токаревского маяка, обогнула остров и финишировала в Семеновском ковше Спортивной набережной.

Красочное мероприятие прошло по инициативе департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края. Организаторами выступили Олимпийский совет Приморского края, Ассоциация водно-моторного спорта «Аква Бро».