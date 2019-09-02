Как отметили День знаний во Владивостоке в одной из ста лучших школ России

В этом году 1 сентября выпало на воскресенье, из-за чего лето у почти 59 тысяч Владивостокских школьников продлилось на сутки. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» 2 числа побывал на праздновании Дня знаний в школе №23. Учебное заведение считается лучшим не только на городком уровне. Школа входит в список ста лучших в России.

В первый раз в первый класс во Владивостоке шагнули почти 7 тысяч деток. Директор школы №23 Оксана Глушак дала наставления первоклассникам и поздравила всех с новым учебным годом.

Линейка состоялась утром перед школьным зданиемФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Ну, во-первых, в этот солнечный день хочется всех поздравить с Днем знаний. Первоклашкам, конечно, желаю быть успешными, умными и найти много друзей в школе. Надеюсь, что вы будете чувствовать себя у нас очень комфортно. Мы полностью подготовлены к новому учебному году.

В этом году в школы Владивостока отправились около 7 тысяч первоклашекФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

В приморской столице в новом учебном году распахнулись двери 78 школ. Мастер слова в наставлениях для одиннадцатиклассников Олег Гуменюк посетил День знаний в школе №23. Мэр поздравил всех с «нелегким», по его словам, днем.

Мэр города посетил школу №23Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Первое сентября у вас будет в этой школе в этом году в последний раз. И на следующий год вы уже получите аттестат, - произнес Олег Владимирович, обращаясь к одиннадцатиклассникам. - Прославляйте имена ваших учителей так, чтоб когда преподаватели слышали вашу фамилию, то с гордостью говорили, что они вас учили. Поздравляю всех с этим нелегким днем.

Девочкам родители повязали огромные банты на волосахФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

А первоклашки уже сегодня во время классного часа получили школьное задание. Звучало оно известно, как набившая оскомину многим взрослым формулировка - «Как я провел лето». Только деткам нужно было не сочинение писать, а изобразить наглядно, рисунком.

Девочка рассказала, что она летом с бабушкой в саду былаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Ребята вытащили из новеньких ранцев цветные карандаши, альбомы и принялись за работу. Некоторые перед этим еще и поохали. Зато их потом учителя в столовую отвели. Сразу показали, что в школьной жизни и плюсы есть.

Праздник волнителен не только для школьников, но и для их родителейФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Первоклассникам торжественно повязали на руки шарикиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Некоторые первоклашки раньше ходили в один детский садикФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Некоторые первоклашки пришли вместе с любимыми игрушкамиФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Школьники подарили букеты своим первым учителямФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Одиннадцатиклассники тоже пришли с цветами!Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Олег Гуменюк поздравил школьников с новым учебным годомФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Всего во Владивостоке в этом году приняли учеников 78 школФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Школа №23 полностью готова к новому учебному годуФото: Анастасия ДОРОЖНЯК