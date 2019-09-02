Научиться быть нужным: кадетский класс «Спасатель» создан в сельской школе в Приморье

В Приморье сегодня, 2 сентября, прошли линейки, посвященные началу учебного года. В селе Хороль на базе школы номер три открылся кадетский класс «Спасатель», в котором постигать азы нелегкой и опасной профессии будут мальчишки и девчонки – всего 52 человека.

- Мы создаем этот класс, чтобы у вас была возможность научиться спасать и быть нужными в трудную минуту. Теперь на вас форма МЧС России, носите ее с гордостью. Верю в вас, что вы достойно примите присягу и будете продолжать наше дело, развивая его и передавая навыки спасения своим друзьям, родным и близким. А подвига искать не надо, ситуация сама найдет вас и самое важное, что бы вы в трудную минуту не растерялись и смогли! - обратился к кадетам Виктор Яцуценко, заместитель главы МЧС России.

Родителям также сказали, что для обучения кадетов будут приглашать педагогов из академии МЧСФото: 25.mchs.ru

В класс «Спасатель» вошли ученики из седьмого, восьмого и девятого классов. Знакомиться с профессией школьники будут после основных уроков. Кадетам предстоит гордо и достойно носить форму с шевронами класса, углубленно изучать основы безопасности жизнедеятельности, историю и традиции МЧС России, основы медицины и оказания первой помощи, гражданскую оборону и нести культуру безопасности в массы.

Среди счастливчиков, которые прошли серьезный отбор, и попали в класс стали Вячеслав и Артем Пухаревы. На линейке на сыновей с гордостью смотрела их мама Мария.

Среди счастливчиков, которые прошли серьезный отбор, и попали в класс стали Вячеслав и Артем ПухаревыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я думаю, что сыновьям не повредит обучение в кадетском классе. Старшему уж тем более – у него мягкий характер, а младший сам захотел в «Спасатель». Он занимается спортивным туризмом и настроен в будущем стать сотрудником МЧС или военным, - рассказала корреспонденту «КП-Владивосток» Мария Мироненко, мама кадетов.

Родителям также сказали, что для обучения кадетов будут приглашать педагогов из академии МЧС.