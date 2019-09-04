Ошибка или маркетинг: Минпромторг России на ВЭФ-2019 перепутал Русский мост с тайским

Курьезный случай произошел на ВЭФ-2019 во Владивостоке. Среди многообразия брошюр и рекламных стендов предметом бурных обсуждений стал павильон Министерства промышленности и торговли России. На сувенирной печатной продукции, которая располагалась на стойке, федеральные чиновники изобразили мост. Вероятно, задачей дизайнеров было разместить на пакетах красивый снимок Русского моста. Одной из главных достопримечательностей Владивостока. Только вот на фотографии приморцы гордость региона не признали. Не она это, и все тут.

С девизом: «это фиаско, братан», жители Приморского края критикуют непрофессионализм участника ВЭФ. Фото: Вадим Попов.

Позже выяснилось, что мост Минпромторга не имеет никакого отношения к дальневосточной столице. Снимок сделан даже не в России, а в Бангкоке. На пакетах тайский супер-мост, который в принципе можно спутать с приморским.

Тем временем в социальных сетях уже активно обсуждают промах Минпромторга. С девизом: «это фиаско, братан» жители Приморского края критикуют непрофессионализм участника ВЭФ.

После того, как очевидцы стали задавать неудобные вопросы, сувенирные продукции спрятали под столом, а затем и вовсе изъяли. Но удалить все снимки, которые молниеносно распространились в сети, будет сложно.