2019-09-08T09:38:27+03:00
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Причины возгорания устанавливаются
Кристина ГРИН
Поделиться:
Площадь пожара распространилась на 9 квадратных метрах.Площадь пожара распространилась на 9 квадратных метрах.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

ЧП случилось в средней школе, расположенной в сахалинском городе Невельск. В 11 утра в общеобразовательном учреждении зафиксировали возгорание. Тревожное сообщение оперативно поступило в областное МЧС.

Через две минуты на место съехались 30 пожарных, подключив три единицы техники. Когда первый пожарный расчет прибыл к школе, горел кабинет химии. Площадь пожара распространилась на 9 квадратных метрах. Все бы ничего, но именно 8 сентября здесь, как и во многих других школах, проходят досрочные выборы губернатора Сахалинской области.

- Возгорание локализовано в 11.00 (сах), а в 11.26 полностью ликвидировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. - Избирательный участок находится в другом крыле здания. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ситуацию прокомментировал председатель ТИК.

- Действительно, из-за пожара было сильное задымление, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Юрий Камашкин, председатель Невельского ТИК. – Членам комиссии пришлось в экстренном порядке собирать все бюллетени, чтобы пометить их в специальный сейф. Затем все эвакуировались, и процесс голосования был приостановлен примерно на полтора часа. Сейчас все мы работаем в штатном режиме. К несчастью, пострадал один из сотрудников МЧС, но надеемся, что с ним ничего серьезного не произошло.

Всего в регионе 453 участка, на которых можно отдать свой голос кандидату на пост главы области. По данным избиркома, по состоянию на 12:00 15,96 процента избирателей уже выполнили свой гражданский долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ДТП на Партизанском проспекте: столкнулись две машины Toyota Prius, пять человек пострадали
Массовые задержки рейсов зарегистрировали в аэропорту Владивостока
Женщина за рулем Nissan Note насмерть сбила пешехода во Владивостоке
Тайфун «Линлин» снес крышу администрации Артема
Погода во Владивостоке на 8 сентября 2019 года: днем до +27 градусов, облачно
И снова лобовое: массовое ДТП сковало ночной Владивосток
Банк «Открытие» поможет в стажировке студентам и трудоустроит выпускников Амурского государственного университета
Администрация Приморья успокаивает: после снижения регионального коэффициента бюджетники станут получать больше
Снова терпят бедствие: десятки иностранных шхун и суденышек укрылись у приморских берегов
Два автомобиля в Приморье столкнулись "лбами" в серьезном ДТП
"Не терпят бедствие, а трал тянут": иностранные судна ловили рыбу в приморских водах, пока проходил ВЭФ
Банк «Открытие» поможет привлечь инвестиции в экономику Амурской области
На кону известность: музыкальный продюсер и журналист проведет прослушивание музыкантов во Владивостоке