На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

ЧП случилось в средней школе, расположенной в сахалинском городе Невельск. В 11 утра в общеобразовательном учреждении зафиксировали возгорание. Тревожное сообщение оперативно поступило в областное МЧС.

Через две минуты на место съехались 30 пожарных, подключив три единицы техники. Когда первый пожарный расчет прибыл к школе, горел кабинет химии. Площадь пожара распространилась на 9 квадратных метрах. Все бы ничего, но именно 8 сентября здесь, как и во многих других школах, проходят досрочные выборы губернатора Сахалинской области.

- Возгорание локализовано в 11.00 (сах), а в 11.26 полностью ликвидировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области. - Избирательный участок находится в другом крыле здания. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ситуацию прокомментировал председатель ТИК.

- Действительно, из-за пожара было сильное задымление, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Юрий Камашкин, председатель Невельского ТИК. – Членам комиссии пришлось в экстренном порядке собирать все бюллетени, чтобы пометить их в специальный сейф. Затем все эвакуировались, и процесс голосования был приостановлен примерно на полтора часа. Сейчас все мы работаем в штатном режиме. К несчастью, пострадал один из сотрудников МЧС, но надеемся, что с ним ничего серьезного не произошло.

Всего в регионе 453 участка, на которых можно отдать свой голос кандидату на пост главы области. По данным избиркома, по состоянию на 12:00 15,96 процента избирателей уже выполнили свой гражданский долг.