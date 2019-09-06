2019-09-06T05:39:58+03:00
Общество

Первое судно с Третьей очереди АО «Восточный Порт» доставит высококачественный российский уголь в Индию

Крупнейший частный инвестиционный портовый проект обошелся в более 40 млрд руб
Поделиться:
В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса.В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

В АО «Восточный Порт» состоялся запуск Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Первой с Третьей очереди осуществлена погрузка высококачественного угля АО «УК «Кузбассразрезуголь» для крупнейшей металлургической компании Индии – JSW Steel Ltd.

Третья очередь специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» - крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб., успешно реализованный без государственного финансирования. Данный инвестиционный проект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн. В рамках Третьей очереди создано более 600 новых высококвалифицированных рабочих мест, суммарные налоговые отчисления с проекта до 2026 года составят порядка 25 млрд руб., что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Приморья.

Инвестиционный проект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн.

Инвестиционный проект обеспечил удвоение мощностей АО «Восточный Порт» с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн.

«Для нас было гордостью представить Премьер-министру Индии г-ну Моди Третью очередь АО «Восточный Порт» как передовой проект с точки зрения экологии. На предприятии внедрены большинство из наилучших доступных технологий в области охраны природы. АО «Восточный Порт» должно быть примером для других компаний, а применяемые им меры – нормой для отрасли», - сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Сегодня произошло знаковое событие, которое выводит российскую портовую отрасль на новый уровень. Произведен запуск всей системы высокотехнологичного специализированного комплекса закрытой технологии перевалки угля - Третья очередь АО «Восточный Порт». Проект удвоит мощности крупнейшего угольного терминала страны с 25 млн тонн до 50-55 млн тонн в год, обеспечит системное развитие лидера стивидорной отрасли России и конкурентоспособность российских производителей угля на мировом рынке», - отметила член Правления АО «Восточный Порт» Ирина Ольховская.

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) - резидент Свободного порта Владивосток, крупнейший в России специализированный терминал, обеспечивающий высокотехнологичную экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2018 году составил 24,3 млн тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Во Владивостоке впервые разыграют Кубок губернатора на Galaxy Vladivostok Marathon
28 сентября 2019 года в рамках Международного Владивостокского марафона впервые пройдет семейный Чемпионат «Мама, папа, я – спортивная семья» на котором впервые разыграют Кубок губернатора.
Новости 24
Банк «Открытие» поможет социально-экономическому развитию Якутии
Но вы держитесь: власти Приморья урезали районный коэффициент
Евгений Дитрих наградил работников АО «Восточный Порт»
Погода во Владивостоке на 6 сентября 2019 года: днем до +23 градусов, туманно и облачно
Жора, вернись домой, не пугай людей: необычный зверек наделал переполоха в дачном сообществе Приморья
Мольбы горожан услышаны: популярную размытую дорогу восстанавливают во Владивостоке
Работа над ошибками: Минпромторг РФ после скандала с мостом все же заменил сувенирную продукцию на ВЭФ-2019
Президент FIFA пообещал построить во Владивостоке детскую футбольную школу
Самый лучший ВЭФ: на закрытой вечеринке для VIP-гостей форума в Приморье выступил Григорий Лепс
«Дай Бог всем здоровья!»: папа мальчика, пропавшего в тайге две недели назад, поблагодарил поисковиков Приморья
«Досадное недоразумение»: Минпромторг России признал свою ошибку с мостом на ВЭФ-2019
Здание в центре Владивостока рискует превратиться в руины
Погода во Владивостоке на 5 сентября 2019 года: днем до +21 градуса, кратковременный дождь