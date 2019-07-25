2019-09-09T08:01:36+03:00
Общество

Покажи всем, как отдыхают наши на пляже!

Участвуй в фотоконкурсе от "Комсомолки" и выигрывай призы
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Продолжается фотоконкурс «Комсомольской правды» под названием «Наши на пляже». Стань участником, голосуй за понравившиеся фотографии и выигрывай ценные призы!

Мы предлагаем всем делиться фотографиями с летнего отдыха на пляжах Приморского края. Живописные виды на острова, прозрачная вода, эффектно поставленный кадр и непременные морские атрибуты - вот простые рецепты успешной фотографии, которая претендует на призовое место в нашем фотоконкурсе. Впрочем, вы и сами можете посмотреть примеры фотографий участников нашего конкурса.

Вы также можете стать участником конкурса и побороться за призовые места. Для этого нужно просто выложить фотографию с пляжей Приморья в нашем разделе конкурса (принимаются только фото летнего сезона 2019 года), в появившейся форме заполнить описание и обязательно оставить свои контактные данные. Важно! Поучаствовать в конкурсе могут все желающие, достигшие 18 лет.

По итогам конкурса победителей ждут призы от «Комсомольской правды» - Владивосток» и партнеров конкурса. Автор, чья фотография наберет большее количество голосов, получит главный приз. Участники конкурса, занявшие 2 и 3 место, получат наборы для пикника. Кроме того, Стивидорная компания "Малый Порт" также приготовила для победителя специальный приз.

Организаторы конкурса проверяют все голоса, полученные пользователями, на предмет технической накрутки и оставляют за собой право убрать накрученные голоса, а в случае повторного нарушения снять участника с голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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