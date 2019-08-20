Продолжается прием фотографий в конкурсе «Наши на пляже»

«Комсомольская правда» продолжает фотоконкурс «Наши на пляже». Для победы необходимо выложить свою фотографию с отдыха на одном из пляжей Приморского края в 2019 году и получить как можно больше голосов. Голосование продолжается, успей стать лидером и выиграть ценный приз!

Покажи всем, как отдыхают наши на пляже! Все, что необходимо, это разместить фотографию в разделе конкурса. В подписи к снимку написать, когда и где было сделано фото (принимаются только фото летнего сезона 2019 года). Также необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон и e-mail. Если условия не выполнены, редакция имеет право не допустить вас к участию в конкурсе.

По итогам конкурса победителей ждут призы от «Комсомольской правды» - Владивосток» и партнеров конкурса. Автор, чья фотография наберет большее количество голосов, получит главный приз. Участники конкурса, занявшие 2 и 3 место, получат наборы для. Кроме того, Стивидорная компания "Малый Порт" также приготовила для победителя специальный приз.

Организаторы конкурса проверяют все голоса, полученные пользователями, на предмет технической накрутки и оставляют за собой право убрать накрученные голоса, а в случае повторного нарушения снять участника с голосования.

Положение о конкурсе «Наши на пляже - 2019»