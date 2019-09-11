Вице-президент ПАО «МТС» Валерий Шоржин: «На больших данных от МТС строится цифровой двойник Владивостока»

Динамичное развитие Дальнего Востока предполагает уровень информатизации как минимум сопоставимый, а в идеале и превосходящий другие регионы страны. Компания МТС - крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг – сегодня успешно распространяет в дальневосточных регионах кейсы, способные заинтересовать как бизнес, так и органы власти. О расширении зон покрытия, облачных технологиях и умных городах в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-президент ПАО «МТС» Валерий Шоржин.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ НА СЛУЖБЕ У ГОРОДА

- На полях ВЭФ-2019 компания МТС подписал соглашение о создании Центра цифрового развития на Русском острове, который в первую очередь займется созданием так называемого «цифрового» двойника Владивостока. В чем польза для города?

- Этот центр – выделенное подразделение МТС, которое будет заниматься использованием геоданных в нуждах управления городским хозяйством Владивостока. Мы привлекаем специалистов ДВФУ, предоставляем им большие данные, которые мы собираем с нашей сети, чтобы они строили отчеты и получали информацию, полезную для организации процессов городского управления. В очень широком спектре.

Вторым шагом, к тем данным, которыми обладает МТС, мы будем добавлять данные из других источников, делая их богаче, что поможет более точно делать выводы и принимать решения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/731356" frameborder="0"></iframe> Вице-президент ПАО «МТС» Валерий Шоржин в открытой студии "Комсомольской правды" на ВЭФ.

- Что именно можно улучшить в городском хозяйстве благодаря большим данным?

- Это сложно даже представить: благодаря данным МТС можно понять, где живут люди, как перемещаются из дома на работу и так далее. Нанося эти данные на временные оси, можно планировать маршруты движения общественного транспорта, делая их более удобными для населения. Понимая демографический состав населения - кто эти люди, какого они пола и возраста - можно предсказывать их интересы и потребности. Например, понимая, что у многих появились дети - заранее строить детсады и школы.

Кроме как самому городу, эти отчеты могут быть интересны и малому бизнесу, который открывает предприятия в конкретной точке, в конкретном районе. Чтобы открыть даже небольшой магазин, нужно представлять структуру транспортных потоков.

- Как с помощью больших данных можно повышать туристическую привлекательность города?

- Мы видим, кто приезжает, видим как абонентов своих сетей, так и других, кто находится в роуминге. Видим, какие они места посещают, сколько времени там проводят, где останавливаются, где питаются. Вся эта совокупность помогает более таргетированно выстраивать точки общественного питания, предлагать маршруты, которые предусматривают более комфортное пребывание в регионе, максимальное использование туристического потенциала. Тем самым путешествия делают более интересным.

- Вы сегодня уже рассказывали журналистам о проектах, реализуемых в других регионах, например, оснащение метеостанций в Бурятии или датчики на подпорных стенах в Петропавловске-Камчатском. Такие проекты могут появиться во Владивостоке? Тем более, что вопросы погоды и рельефа для нас особенно актуальны.

- Все решения мы стараемся сделать тиражируемыми, для того чтобы повысить эффективность и скорость внедрения в других регионов. Поэтому, безусловно, решения, которые опробованы на одном из регионов, могут быть использованы везде. В том числе и в Приморье. Мы в активном диалоге с администрацией, по поводу контроля подпорных стен.

В Приморье мы уже реализовали ряд проектов - по безналичной оплате в муниципальном транспорте, по подключению умных опор освещения к облаку - тоже наш проект. И не собираемся на этом останавливаться. В том числе метеомониторинг, экологический мониторинг - они могут быть использованы и здесь.

СВОИ БЕЗОПАСНЫЕ ОБЛАКА

- Какие успехи у МТС в сфере облачных технологий, и какие конкурентные преимущества отличают вас от конкурентов?

- МТС как облачному провайдеру всего три года. Мы практически начали с ноля. Сейчас мы представляем сервис, которым пользуется более тысячи корпоративных заказчиков в России и порядка 6 тысяч представителей милого и среднего бизнеса.

У нас есть две основные платформы: Elastic cloud – позволяет обеспечить все потребности в компьютерной инфраструктуре для крупных клиентов, и платформа 1 Cloud - она пришла из приобретенной нами компании «ИТ-град» и рассчитана на малый и средний бизнес, практически в полном режиме самообслуживания позволяет получить компьютерные мощности для хранения.

Вы прямо сейчас можете зарегистрироваться на сайте, ввести данные карты, получить доступ к своим виртуальным машинам и пользоваться ими. Вообще без контактов с МТС.

Безусловно, если говорить про преимущества, в отличие от глобальных поставщиков мы находимся полностью здесь, в России, что позволяет соблюдать все предусмотренные законодательством правила. У нас есть все необходимые сертификаты в части работы с персональными данными. Безусловно, облачный сервис нельзя развивать без фокуса на безопасность. Потому что безопасность данных – это то, что требует любой заказчик. Она включается во все наши продукты по умолчанию. Это и Firewall, и защита от вирусов, DDoS-атак.

Мы все понимаем, что по мере роста количества подключенных объектов, количества информации, частоты ее использования, она становится более привлекательной для киберхакеров, которые будут пытаться, соответственно, нарушить стабильность и что-то украсть. Мы тут во всеоружии. Используем опыт защиты от компьютерных атак собственной телекоммуникационной инфраструктуры. Также являемся частью общегосударственной системы предупреждения о компьютерных атаках. Этот же сервис мы предоставляем своему заказчику.

СВЯЗЫВАЯ РЕГИОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ВОЕДИНО

- Насколько успешно реализуются возможности МТС на Дальнем Востоке?

- Точки роста, безусловно, есть. Постоянно развиваются технологии, растет потребность. Важно за этим ростом все время успевать. Если раньше абоненту хватало одного мегабита в секунду, сейчас уже этим никого не удивишь. Люди хотят больше, чтобы смотреть фильмы в HD качестве. Завтра захотят смотреть 4К, 8К и так далее. Здесь пределов нет.

В принципе, задача быть лидером – она тяжелая. Надо бежать впереди всех и стремиться, чтобы тебя не догнали.

Для Дальнего Востока характерно, что большая часть жителей, 30%, живет в небольших населенных пунктах. Сейчас активно прокладываются волоконно-оптические линии связи, что позволяет проводить модернизацию беспроводных сетей, переходить от стандарта третьего поколения на четвертое, предоставляя людям скорость.

Территория огромная – проблемы с покрытием всегда есть и будут, поэтому вместе с администрациями регионов, с министерством определяются более приоритетные точки. Например, мы делаем покрытие федеральных трасс. Идет бурный процесс по подключению социально значимых объектов к сети интернет, и мы по ряду регионов Дальнего Востока являемся участником этого процесса.

- Как вы оцениваете уровень информатизации Приморского края?

- Средний уровень по Российской Федерации, есть еще над чем работать, но многое уже сделано. Предела совершенству нет.