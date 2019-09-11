На Сахалине вернули с того света пациента после 25-минутной остановки сердца

В областной больнице Сахалина врачам удалось оживить пациента, у которого перестало биться сердце. «Мотор» остановился внезапно, специалисты на протяжении 25 минут боролись за жизнь мужчины. Помогал им в этом специальный аппарат, которое незадолго до этого установили в больнице.

Как признаются врачи, ситуация штатная и врасплох не застала никого – медики всегда наготове и готовы в любой момент прийти на помощь. Специалисты, кроме проведения общих реанимационных действий, задействовали новое оборудование, которое непрерывно делает непрямой массаж сердца.

– У 56-летнего пациента с сердечно-сосудистой патологией сердце остановилось внезапно. 25 минут проводили реанимационные мероприятия, при помощи этого автоматического наружного кардиомассажера сердечная деятельность была успешно восстановлена. Сейчас мужчина уже переведен в отделение кардиологии, где проходит дальнейшее лечение, – рассказал заведующий отделением Андрей Науменко.

Мужчину с того света врачи практически выдернули. Более подробно о состоянии пациента специалисты пока не говорят.

Кардиомассажер в тандеме с врачами-профессионалами спас уже не первую жизнь. Аппарат надавливает на грудь и проводит непрерывную сердечно-легочную реанимацию. Прибор компактный и помещается в рюкзаке, а его установка на пациенте занимает считанные секунды. Кардиомассажер может выполнять свою работу и в движении – в вертолете или в машине скорой помощи. Главное особенность машины - она, в отличие от человека, не устанет.

Кардиомассажер в тандеме с врачами-профессионалами спас уже не первую жизньФото: Правительство Сахалинской области

Как поделился с «КП-Владивосток» реаниматолог с 25-летним стажем, пожелавший остаться анонимным, вытащить человека с того света без вреда для его здоровья можно в течение от трех до шести минут. После остановки дыхания клетки головного мозга начинают медленно умирать ( называется это декортикация). Первой поражению подвергается кора, которая отвечает за высшую нервную деятельность.

- Если даже удалось вернуть пациента, то он, вероятно, будет обречен на вегетативное существование. Это значит, что человек лишается сознания, речи, не откликается на свое имя и на болевые раздражители, - поделился реаниматолог.

Однако в мировой истории полно случаев, когда пациенты даже с более длительной остановкой сердца возвращались к нормальной жизни. По словам специалиста, такой эффект достигается при помощи гипотермии – искусственного охлаждения организма. К какому из случаев относится наш – еще предстоит узнать.