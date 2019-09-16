Открытие зимнего сезона: в Приморье в сентябре пойдет снег

Сентябрь оказался всестороннее одаренным. В первую неделю было так тепло, что все жители Приморья предположили - в регион вернулось лето, которого так и не было. Но недолго длился этот период. На смену солнцу и теплу пришла по-настоящему осенняя прохлада. Заметно это стало в вечернее время, когда выходить на улицу без курток уже было чревато простудными заболеваниями. Холодный ветер стал ощутим вскоре и днем. Но и это еще не все. Сентябрь приготовил для приморцев новый сюрприз - снег. И нет, это не шутка.

По данным блога «Погода 25 регион» и интерактивной карты windy.com, осадки в виде снега ожидаются в северных и центральных районах Приморья уже на этой неделе, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток». Пока вихрь непогоды намечен на ближайшую среду, но прогноз может быть скорректирован.

Снежный циклон приближается к Приморскому краю. Фото: windy.com

Так, на этой неделе снежный циклон обрушится на Тернейский и Красноармейский районы. По информации сайта, снег будет идти в течение трех часов. За это время успеет выпасть до 15 миллиметров осадков.

Вместе с тем, на юге края будет лить, как из ведра. Вот она, стихия, в одной части региона - ливни, в другой - снег.

На следующий день, в четверг, погода угомониться, и будет без осадков. Вот так в сентябре Приморье откроет зимний сезон. Велика вероятность, что за резким похолоданием последует бабье лето, поэтому отчаиваться не стоит.