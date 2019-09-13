Федерация Беговелоспорта Приморского Края проводит яркие, интересные, а самое главное – динамичные соревнования STRIDERRACINGVLADIVOSTOK для детей от 1 года до 6 лет!

Маленькие гонщики из Владивостока встретят у себя соперников из разных городов, таких как: Южно – Сахалинск, Хабаровск, Уссурийск, Находка, Большой Камень, Артем.

Помимо самой гонки и вручения заветных медалей и призов от партнеров и спонсоров, организаторы подарят детям пенное шоу. Открытие соревнований в 10:00.

Вход для зрителей свободный. Приходи и поддержи команду своего города - StriderSchoolVladivostok!

22 сентября на Водно - спортивной станции ЦСКА состоится закрытие уличного сезона по беговелу.

Федерация Беговелоспорта Приморского Края проводит яркие, интересные, а самое главное – динамичные соревнования STRIDERRACINGVLADIVOSTOK для детей от 1 года до 6 лет!

Маленькие гонщики из Владивостока встретят у себя соперников из разных городов, таких как: Южно – Сахалинск, Хабаровск, Уссурийск, Находка, Большой Камень, Артем.

Помимо самой гонки и вручения заветных медалей и призов от партнеров и спонсоров, организаторы подарят детям пенное шоу.

Открытие соревнований в 10:00. Вход для зрителей свободный. Приходи и поддержи команду своего города - Strider School Vladivostok!