«Если к билету ещё тысяч 50 добавят, то можно было бы сходить»: администрация Приморья в инстаграме разыгрывает билеты на концерт Бузовой

Администрация Приморья вместе со своим официальным изданием «Примгазетой» в инстаграме разыгрывает билеты на концерт Ольги Бузовой. Конкурс должен прибавить краевым профилям популярности. Один из постов уже набрал в 70 раз больше комментариев, чем обычно «Комсомольская правда – Владивосток».

Концерт популярной певицы состоится 27 сентября на сцене «СК Паллады». Место проведения переносили несколько раз, в том числе и в концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арены». Тогда в причинах указывали большое количество желающих попасть на мероприятие - вместимость площадки 8 тысяч человек. И, действительно, был большой ажиотаж по поводу приезда певицы. Однако он быстро улегся. И после того как концерт переместили, собрать 8 тысячную армию поклонников творчества Бузовой не удалось. И как оказалось, удовлетворить всех желающих посмотреть на концерт, можно и залом поменьше. Место пришлось в очередной раз менять.

Вместимость «СК Паллады» в 4 раза меньше, чем у его предшественника - 2000 человек. Билеты в наличии еще есть. А администрация вон еще и бесплатно решила разыграть два из них.

Желающие пойти есть, комментарии оставляют, их уже около 75. Правда не все из них - заявки на участие. Многим не нравится пение Ольги, поэтому они в шутку пишут, чтоб им приплатили за поход.

- Если к билету ещё тысяч 50 добавят, то можно было бы сходить, - объявил приморец.

Билеты уйдут завтра в обед к одному победителю в обмен на лайки, подписки и комментарии. Возрастное ограничение концерта 12+.