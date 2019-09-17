Синоптики назвали дату первого снегопада в Приморье

Накануне появилась информация о том, что в Приморском крае в сентябре пойдет снег. Первый месяц осени будто намекает нам, что зима близко, и радоваться солнечным и теплым дням осталось совсем немного. Циклон, по данным специалистов, приблизится к региону уже на этой неделе. Он и станет причиной ухудшения погоды. Спустя сутки, прогноз подтвердился. Только с некоторыми корректировками.

17 сентября утром уже можно было почувствовать осеннюю прохладу. Но, как отмечают синоптики, дальше будет только хуже. Заметно изменится погода уже этой ночью. По всему региону специалисты прогнозируют осадки разной интенсивности.

- Ночные температуры опустятся до +6+11 градусов, днем воздух прогреется до +9+18 градусов. Осадки пройдут и в ночь на четверг. Он, кстати, станет самым холодным днем на этой неделе, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Марина Парфенова, глава «Примпогоды». – Прогноз по снегу появился неспроста. В середине недели температуры воздуха северных района края опустятся до -5 градусов. При таких показателях может пойти мокрый снег с дождем. Прогнозируется до 5 миллиметров осадков. Увеличится скорость ветра - до 21 метра в секунду.

Так мокрый снег пройдет в Красноармейском и Тернейском районах. Осадки ожидаются 18 сентября вечером и продолжат идти утром 19 сентября. На большей части региона в эти дни прогнозируют дожди. Отчаиваться не стоит, ведь, по словам специалистов, после двухдневной зимы в регион снова вернется тепло.