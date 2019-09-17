2019-09-17T04:03:50+03:00
Общество

Синоптики назвали дату первого снегопада в Приморье

Погода ухудшится уже этой ночью
Кристина ГРИН
Поделиться:
Мокрый снег и дождь пройдут в северных районах Приморья.Мокрый снег и дождь пройдут в северных районах Приморья.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Накануне появилась информация о том, что в Приморском крае в сентябре пойдет снег. Первый месяц осени будто намекает нам, что зима близко, и радоваться солнечным и теплым дням осталось совсем немного. Циклон, по данным специалистов, приблизится к региону уже на этой неделе. Он и станет причиной ухудшения погоды. Спустя сутки, прогноз подтвердился. Только с некоторыми корректировками.

17 сентября утром уже можно было почувствовать осеннюю прохладу. Но, как отмечают синоптики, дальше будет только хуже. Заметно изменится погода уже этой ночью. По всему региону специалисты прогнозируют осадки разной интенсивности.

- Ночные температуры опустятся до +6+11 градусов, днем воздух прогреется до +9+18 градусов. Осадки пройдут и в ночь на четверг. Он, кстати, станет самым холодным днем на этой неделе, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Марина Парфенова, глава «Примпогоды». – Прогноз по снегу появился неспроста. В середине недели температуры воздуха северных района края опустятся до -5 градусов. При таких показателях может пойти мокрый снег с дождем. Прогнозируется до 5 миллиметров осадков. Увеличится скорость ветра - до 21 метра в секунду.

Так мокрый снег пройдет в Красноармейском и Тернейском районах. Осадки ожидаются 18 сентября вечером и продолжат идти утром 19 сентября. На большей части региона в эти дни прогнозируют дожди. Отчаиваться не стоит, ведь, по словам специалистов, после двухдневной зимы в регион снова вернется тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Муж на час, таксист и репетитор: кто такой самозанятый гражданин
С 1 января 2019 года в четырех регионах РФ (Москва, Московская, Калужская области и Татарстан) был запущен пилотный проект по введению нового налогового режима — налога на профессиональный доход.
Новости 24
Очередной лайнер-гигант взял курс на Владивосток, встречать его будут уже сегодня ночью
В Приморье ищут голубоглазого парня с длинной челкой, пропавшего возле военного гарнизона
Приморский Робин Гуд: военный продал казенное имущество и на эти деньги благоустроил свою часть
Приморье лидирует в топе лучших мест для экологического отдыха в России
Погода во Владивостоке на 17 сентября 2019 года: температура воздуха до +20 градусов, без осадков
Китайцы построили у границы с Приморьем подземную лыжную трассу, где круглый год снег
В Приморье создают этно-парк «Стеклянуха». Пляж со стеклышками тут ни при чем
Слесарь в Находке отпил жидкого стекла
Сержант сядет на 3,5 года за избиение призывника
Как минимум одиннадцатая: машины в Приморье горят одна за другой
Владивостокцы могут выбрать, какую территорию в их городе благоустроят в первую очередь
Погода во Владивостоке на 16 сентября 2019 года: температура воздуха +22 градуса, без осадков
Следователи начали проверку по факту исчезновения вертолета Eurocopter в Якутии
Прячьте банковские карты подальше от родственников
Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя «Тойотами», в одной из них пострадал ребенок
Погода в Приморье 15 сентября: повышенное давление и теплое море
Жители 18 домов во Владивостоке останутся без горячей воды в ближайшее время
В Приморье в сентябре закроют проед по аварийному мосту в Штыково
Корабли и катера ТОФ нанесли удар крылатыми ракетами по целям в Тихом океане
В Приморье мужчина украл из магазина одежду, но попал в объективы камер наблюдения