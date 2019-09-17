«Только обустроились, а сейчас все обугленное»: в Приморье дотла сжигают дома в отсутствие хозяев

Серия пожаров прокатилась по товариществу «Берег Надежды» в районе Соловей-ключа. В некоторых их них эксперты устанавливают 100% поджог. Жители поселка боятся и покидать свои дачные участки, и свидетельствовать для поимки преступников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В течение нескольких недель дотла сгорели два новых участка.

Мы уже сообщали о первой страшной трагедии, произошедшей в товариществе «Берег Надежды». У пожилой женщины сгорел практически новый двухэтажный дом, на строительство и облагораживание которого, она копила долгие годы. Дознаватель в причинах возгорания на участке указывал – «замыкание проводки». Но сын хозяйки Дмитрий предполагал, что у них в товариществе могут действовать поджигатели. Не было весомых доказательств. Позже, по его словам, свидетели объявились, только афишировать они себя не хотели. Опасались. А теперь и совсем боязно, ведь после тех горестных событий в течение двух недель случилось еще два пожара. И в предварительном заключении экспертов об этих двух случаях одна версия: поджог.

Первый сгоревший дотла дом в товариществе. Фото предоставлено оцевидцем

Вторым, после дома Дмитрия, пал трехэтажный дом вместе с пристройкой, находящийся в том же товариществе. Здание было из кирпича. Огонь полностью выжег его внутренности и оставил только булыжники. Пожар произошел 9 сентября, около 21.00 часов вечера.

Случай расследует тот же дознаватель, что и у Дмитрия.

Корреспонденту «КП – Владивосток» удалось связаться с владельцем второго участка Сергеем. Мужчина подтвердил, что и пожарный инспектор, и дознаватель приезжали, смотрели проводку, установили, что в его доме явно был поджигатель.

А соседи рассказали еще и о том, что пироман там «хозяйничал» перед возгоранием.

- Свидетели есть. Говорят, что перед пожаром в доме загорался свет, то на втором, то на первом этаже. И вот у меня в доме две двери, одна из которых – металлическая. Ее можно открыть лишь изнутри. Она, по словам пожарных, была открыта. То есть, кто-то проник через первую дверь, а вторую открыл уже будучи в доме, - рассказал владелец дома.

Трехэтажный дом выгорел полностью изнутри. Фото предоставлено очевидцем

- Много вложили и денег, и сил. Думали, что дача для себя и надолго. А оказалось вот так… - поделился Сергей.

Спустя четыре дня произошло новое возгорание в пределах того же товарищества. Огонь забрал дорогое сердцу имущество двух женщин – матери и дочери. Свидетели возгорания, скорее всего, не найдутся, потому что дача находится на отшибе.

- Наш дом как на хуторе. Там свидетелей вряд ли найдешь. Ты заходишь, и никто тебя не видит. Хотя туда никто и не ходит. Только разве что на рыбалку, да за грибами, - делится Ольга, владелица погоревшего участка.

Огонь захватил дачу ранним утром 13 сентября, часов в восемь по времени. К девяти строение полностью сгорело.

Этот участок принадлежит семье Ольги уже около 30 лет. И сама женщина любила заниматься облагораживанием земли, и, что удивительно, даже ее молодой дочери там нравилось садовничать. Обе как могли, обустраивали свой природный уголок. Уют создавали. Потеря для них оказалась тяжелой.

- Конечно, очень тяжело. Я женщина немолодая. У меня дочке 25 лет. Не пьет, не курит, а именно вот дачей занимается. Вы не представляете какой это удар. Когда наконец вроде как-то обустроились. Вроде вот вздохнули. А сейчас все обугленное: розы, березы, кусты. Забор новый покупали, а сейчас все покорежено, - делится Ольга.

Последний пожар произошел 13 сентября. Фото предоставлено очевидцем

С последним огненным случаем в этом товариществе разбирается уже другой дознаватель. По словам пострадавшей, должностное лицо установило, что и на ее участке был поджог. Поскольку замыкания не могло быть - все было полностью обесточено.

А сама женщина отметила любопытный факт, на который сразу как-то не обратила внимания. Но перед ее рассказом, нужно упомянуть, что на дачный участок Ольги было пробраться нетрудно. От злоумышленников «защита» была только в виде крючка на заборе, да розовой веревочки, которую хозяйка повязывала на дверь.

- За неделю где-то до пожара знакомая зашла ко мне цветок положить и говорит: интересно, у тебя калитка прикрыта, а шнурка твоего нет. Значит кто-то заходил. Она взяла и другой веревочкой повязала. А когда пожар был, они прибежали - шнурка нет. Калитка распахнута.

По предварительным данным, пироманы ничего из домов не крали. В их умыслах было уничтожить полностью чужое имущество.